Madagascar: Miss et Mister Malagasy de France - À la rencontre des enfants les plus démunis de Madagascar

Candice Toussaint et Alexandre Gouiran, respectivement Miss et Mister Malagasy de France 2023 sont actuellement de passage à Madagascar.

Ils sont ici pour effectuer un voyage humanitaire, notamment visiter des écoles situées dans les zones les plus reculées du pays et encourager les enfants à rester le plus longtemps possible à l'école. Ils sont accompagnés par le président de l'association Miss et Mister Malagasy, Sam Ralantoarison, qui est également fondateur du comité d'organisation du concours éponyme.

Candice Toussaint, une passionnée de photographie de 19 ans originaire de Nosy Be, projette de travailler bientôt dans l'enseignement. L'oeuvre humanitaire dans son pays d'origine, en amont du concours, l'a particulièrement motivée à gagner si au départ elle avoue avoir participé à l'élection juste par curiosité. Alexandre, 27 ans, est commercial spécialisé dans les produits biologiques et féru de foot à ses heures perdues. Il a choisi de participer aux castings pour sortir de sa zone de confort et vaincre sa timidité. Mais étant donné que sa mère venait de Madagascar, de Farafangana notamment, il en a fait un « défi personnel ».

Créé en 2010, Miss et Mister Malagasy de France fait chaque année un casting en France et en Europe, de janvier à août, pour retrouver et sélectionner les ambassadeurs de la diaspora malgache. Depuis 2020, les heureux élus viennent faire un voyage à Madagascar, leur pays d'origine, pour y effectuer des actions humanitaires. Le comité est actuellement en pleine préparation de la finale de la prochaine élection qui aura lieu le 4 novembre prochain à Paris. Aux dernières nouvelles, 30 candidats seront en lice pour cette prochaine édition.

En attendant, Candice et Alexandre feront un roadtrip de 10 jours à Madagascar à partir de ce jour, allant d'Antsirabe à Tuléar, en passant par Ambositra, Fianarantsoa et Ranohira. Ils iront à la rencontre des enfants des localités les plus reculées de ces chefs-lieux de province pour distribuer des kits scolaires. « Le développement, c'est vraiment inciter les enfants à aller à l'école et les motiver à y rester le plus longtemps possible », soutient Candice à ce propos.

Ils ont prévu de distribuer au moins 400 kits scolaires, grâce aux fonds récoltés expressément pour ce projet lors de la Rencontre Nationale Sportive (RNS) d'avril dernier et lors de la fête nationale du 26 juin dernier. En rappel, la RNS est en passe d'être une véritable institution puisqu'il s'agit de la rencontre annuelle des originaires de Madagascar en Europe et de leurs amis, depuis plus de 45 ans. Une partie des fonds provient également d'une cagnotte en ligne. Les 2 566 euros récoltés ont entièrement été alloués à l'achat des fournitures scolaires pour les enfants, leur voyage et séjour ayant été financés par les partenaires et sponsors.