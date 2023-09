Afrique: « Soka Heroes » - Révolution digitale pour les amateurs de football africain

Soka Heroes, une collection de cartes numériques célébrant les 54 nations africaines et une passion inébranlable pour le football. En partenariat avec Telma, cette initiative offre une expérience unique et solidaire aux amateurs du sport roi en Afrique.

« Soka Heroes », une collection de cartes numériques représentant fièrement les 54 nations africaines, innove dans le monde du football. En partenariat avec Telma, leader dans le domaine des télécommunications, Soka Heroes crée un univers en ligne où la passion pour le football africain prend vie.

Au coeur de cette initiative se trouvent les cartes Soka Heroes, des objets de collection numériques uniques et authentifiés grâce à la technologie des NFT (tokens non fongibles). Chaque carte est liée à un identifiant numérique enregistré sur une blockchain, garantissant leur traçabilité et leur sécurité. Ces cartes offrent des privilèges exclusifs tels que des réductions, des bonus et des cadeaux.

En outre, le Soka Club, la plateforme en ligne du projet, permet aux amateurs de football de collectionner, d'échanger et de jouer avec ces cartes numériques représentant les 54 nations africaines. Il s'agit également d'un projet solidaire qui vise à valoriser le football africain et à soutenir des actions locales en faveur du développement du continent.

Quatre ambassadeurs

Telma Madagascar soutient cette initiative et compte parmi les ambassadeurs des joueurs malgaches de renom, dont Arohasina Andriamirado (Dax), Melvin Adrien, Lalaina Nomenjanahary (Bolida), et Nina Rakotohasimbola, des Barea de Madagascar. En plus de proposer une expérience unique aux amateurs de football, le SOKA Club est également un projet solidaire qui vise à soutenir des actions locales en faveur du développement de l'Afrique. Le programme Soka Solidarity, en partenariat avec la Fondation Axian, contribue à la protection de l'environnement, à l'éducation, à la santé et à l'inclusion sociale en Afrique.

Le SOKA Club offre ainsi une opportunité lucrative et divertissante pour les fans de football tout en célébrant la richesse du continent africain. Rejoignez le SOKA Club dès aujourd'hui et faites partie de cette nouvelle ère du football africain!