Madagascar: Voix Feminines Pour La Paix - Madagascar s'associe avec SAWID

Madagascar est présente au centre international OR Tambo Conference Centre de Johannesburg (Afrique du Sud) participant au colloque féminin « Dialogue dit 2023 » depuis lundi 18 septembre dernier. Cette manifestation marque la célébration du 20ème anniversaire de SAWID Secrétariat (South Africain Women in Dialogue).

SAWID (Les Femmes d'Afrique du Sud dans le Dialogue) est une organisation de la société civile indépendante, non partisane et inclusive ainsi qu'une plateforme de dialogue créée en 2003. Elle se consacre à l'amélioration de la condition de la femme en impliquant le gouvernement national, le secteur privé et la société civile.

Ouvert par Thoko Mpumlawana (présidente de SAWID), cet évènement qui se tiendra jusqu'à vendredi prochain sert de dialogue entre les organisations de la société, du secteur privé ainsi que du gouvernement de différents pays du continent, sur les efforts à entreprendre pour la défense du genre et la promotion féminine dans le monde.

Agir ensemble, la solidarité pour la paix et le développement en est l'objectif affiché. Ialfine Papisy, directeur des pays francophones de l'ONG international Gender Links, préside la délégation de Madagascar et de l'Union des Comores à cette rencontre. Flavienne Ramarosaona, présidente de FAMEDEV et notre consoeur Miora Ratsimitomanitra font partie des participantes.