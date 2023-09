Madagascar: Registre social unique - Début de l'enregistrement des ménages

Du concret. Les ménages les plus pauvres dans les communes d'Ampanihy Ouest et de Betioky Sud seront les premiers à être inscrits dans le Registre social unique (RSU). Lancé officiellement à Ampanihy, cet outil comportant une base de données permet un meilleur ciblage des ménages et individus pauvres et vulnérables afin qu'ils puissent bénéficier des programmes adaptés à leurs besoins.

Le coup d'envoi de cet enregistrement a été donné dans le fokontany de Sakamasay, commune d'Ankilizato. L'objectif étant de cibler 60 000 ménages d'ici la fin de l'année. Selon le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), sa mise à l'échelle nationale se fera progressivement mais l'objectif étant de faire en sorte que 100% des ménages malgaches sur tout le territoire national soient enregistrés dans le RSU d'ici 2030.

A noter que c'est une initiative de l'Etat malgache, coordonnée par le MPPSPF avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications et soutenue par les partenaires techniques et financiers : la Banque mondiale, l'UNICEF et le PAM.