Madagascar: Tennis - ACSA - Lucas Andriamasilalao en soutien au « sparring »

Profitant de son passage au pays lors de sa participation aux 11es Jeux des îles de l'océan Indien, Lucas Andriamasilalao, président de l'association « Tennismada », n'a pas oublié les acteurs locaux. « Ça me fait plaisir de faire des dons si ça peut faire du bien au tennis malgache », a-t-il déclaré.

L'association a offert cinq raquettes de tennis, des tenues de tennis dont des tee-shirts, des shorts et des casquettes au sparring de l'ACSA à Ambohidahy. « Nous remercions Lucas et son association pour ce don, car nous manquons de matériels », a fait savoir le représentant des sparring. Membre de l'équipe nationale de tennis depuis la Coupe Davis, Lucas a défendu les couleurs malgaches lors des Jeux des îles. « C'est toujours un honneur et un bonheur d'apporter une aide au pays et c'est toujours une grande fierté de porter le drapeau malgache.

Le bilan est satisfaisant. Pour ma part, j'aurais aimé ramener l'or, mais j'ai eu quelques petits pépins physiques, et notamment une blessure à l'épaule qui m'ont empêché de jouer et de me préparer comme je le voulais. J'ai fait le maximum avec ce que j'avais et j'ai quand même pu ramener des médailles », a-t-il continué. L'association « Tennismada » par le passé a déjà aidé des joueurs à l'image de Miary Zo Rakotondramboa lors de sa préparation en France.