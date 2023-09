Madagascar: États insulaires d'Afrique et de l'Océan Indien - Economie bleue et circulaire comme levier de développement

Une conférence ministérielle sur l'économie bleue et circulaire dans les États insulaires d'Afrique et de l'Océan Indien est prévue se tenir à Maurice dans quelques jours.

« Démontrer la valeur ajoutée des modèles d'économie circulaire dans les États AIODIS, notamment pour la réalisation des Objectifs de développement durable ». L'un des objectifs de la conférence ministérielle organisée par la Commission de l'Océan Indien (COI) et devant se tenir à Port-Louis, Maurice, le 21 septembre prochain. Rentrant dans le cadre du Projet Swiofish 2, l'événement entend également « engager les États dans la réalisation d'actions concrètes à l'échelle locale et régionale pour l'économie circulaire et la réduction des pollutions marines par les plastiques ». Ainsi, la conférence ministérielle sur l'économie bleue et circulaire dans les États insulaires d'Afrique et de l'Océan Indiencapitalisera sur l'ensemble des produits, activités et plaidoyers du projet SWIOFish2.

Ce, afin d'adopter « une déclaration commune qui pourra notamment servir de base à l'élaboration d'un nouveau projet de coopération ». Il conviendrait de noter qu'une dynamique collective des États insulaires d'Afrique et de l'Océan Indien a été initiée en faveur de l'économie bleue et circulaire dans le cadre, toujours, du projet Swiofish 2.

Il s'agit entre autres d'un plaidoyer pour la promotion de l'économie circulaire et des campagnes de sensibilisation avec plus de 10 000 écoliers, des études sur les cadres règlementaires, les opportunités et freins ou encore les questions de propriété intellectuelle appliquées à l'entrepreneuriat circulaire. Des missions d'échange d'expérience ont également été conduites.

Piste de solution

Relativement nouvelle, l'économie circulaire pourrait constituer un levier de développement pour beaucoup d'Etats insulaires d'Afrique et de l'Océan Indien. Ce, dans la mesure où le concept offre « l'opportunité de construire une économie bleue solide et durable à travers la réduction de la consommation de matériaux, la réutilisation de la biomasse naturelle ou encore la valorisation des déchets en énergie ». Concrètement, l'économie circulaire peut se définir (EC, Kirchherr et al. (2017)) comme étant « un système économique qui substitue au concept de "fin de vie" la réduction, alternativement la réutilisation, le recyclage et la récupération des matériaux dans les processus de production/distribution et consommation ».

Cependant, le concept ne peut véritablement servir de levier de développement que s'il est soutenu par un engagement politique fort et des stratégies intersectorielles inclusives. Comme l'économie malgache est circulaire par nature, une attention particulière à ce concept devrait être portée par les acteurs. Encore faudrait-il qu'il y ait une volonté à agir dans ce sens.