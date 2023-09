Maroc: Séisme d'Al Haouz - Les équipes de l'ONEE sur le front

Tahnaoute (Province Al Haouz) — Le séisme qui a frappé, le 8 septembre, Al Haouz et d'autres provinces voisines, a impacté plusieurs secteurs d'activité vitaux, ayant une incidence sur la vie quotidienne des populations.

L'électricité en fait partie et le réseau de distribution a été lourdement impactée au niveau des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua, mais la riposte des équipes de l'Office Nationale de l'Eau de l'Electricité (ONEE) a été d'une célérité et d'une efficacité forçant le respect.

Dès les premières heures ayant suivi le tremblement de terre et la grande panique qui s'est emparée des populations à travers le Maroc, les agents de l'ONEE étaient parmi les premières équipes à entrer en action. Objectif principal: l'isolement des branchements et réseaux Basse Tension (BT) sinistrés, présentant un danger public pour la population, afin de garantir une alimentation saine et sécurisée.

Dans la province d'Al Haouz, où les taux d'électrification rurale est estimé à 99,75%, pas moins de 1071 villages comptant 113.000 habitants (23.000 Maison démolis totale ou partiel) ont été touchés, a-t-on appris auprès de la direction régionale de distribution de l'ONEE à Marrakech.

Le réseau électrique touché comprend 900 Km de ligne Moyenne Tension, 600 Postes de Distribution et 4800 Km Basse Tension. Des chiffres qui en disent long sur l'ampleur des dégâts enregistrés et des gros moyens logistiques et humains que l'ONEE a déployé, immédiatement, pour la sécurisation de l'accès à l'électricité dans les zones touchées, difficiles d'accès.

Pour faire face aux répercussions de ce puissant séisme, il a été procédé à la mobilisation des 12 équipes d'intervention locales avec un renfort de 24 autres en provenance de toutes les régions du Maroc.

Il s'agit au total de 95 agents techniques de l'ONEE-BE mobilisés depuis les premiers heures du séisme et épaulés par 9 entreprises spécialisées dans les travaux, avec un effectif de 50 ouvriers. Quant à la logistique déployée, il a été procédé à la mobilisation de tous les moyens logistiques et matériels (Camions, grues, nacelle, 36 véhicules 4x4 tout terrain, matériels et pièces de rechange, Groupes électrogènes ...).

Ces efforts ont permis la réalisation de plus de 700 interventions sur les réseaux Moyenne et Basse tension sinistrés avec plus de 60 pylônes métalliques endommagés, la rupture des câbles électriques Moyenne tension, l'endommagement des accessoires des lignes Moyenne tension et des Réseaux BT totalement ou partiellement.

Ils ont permis aussi le rétablissement de courant moyenne tension de la totalité des postes de distribution de la province d'Al Haouz, l'isolement des branchements et réseaux BT sinistrés, présentant un danger pour la population, afin de garantir une alimentation saine et sécurisée.

Dans une déclaration à la MAP, le chef d'agence de services d'Al Haouz, Ahmed Farrak a indiqué qu'un plan d'action efficace a été mis en place dès les premières heures du tremblement de terre qui a causé des coupures du courant au niveau des cercles d'Amizmiz et d'Asni, à travers la mobilisation du centre de contrôle et de suivi régional basé à Marrakech pour la coordination des efforts et la création d'une cellule locale à Tahnaoute (chef lieu de la province) pour le suivi de l'action des équipes techniques et la coordination avec le comité de veille au siège de la province d'́Al Haouz.

Malgré les difficultés liées à l'enclavement des zones sinistrées accentuées par les reliefs accidentés, a-t-il fait savoir, les interventions des équipes de l'ONEE ont permis le rétablissement progressif du courant dans l'ensemble des localités touchées et l'isolement, à travers des tournées de terrain, des branchements sinistrés présentant des dangers pour le public et le rétablissement de l'éclairage public.

Le chef du service contrôle régional de Marrakech, Abdelhalim Aadada a souligné que le centre régional de contrôle, qui est chargé du contrôle et de suivi de l'ensemble des installations électriques du réseau de distribution de la région, assure le suivi de manière instantanée et continue de la situation sur le terrain, ajoutant que son action a porté, essentiellement, sur la coordination des efforts de la réparation des pannes occasionnées et le rétablissement du courant dans l'ensemble des zones sinistrées au niveau des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.