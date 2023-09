Maroc: World Power-to-X Summit - La mise en place des chaînes d'approvisionnement en hydrogène dépend du contexte géopolitique

Marrakech — La mise en place des chaînes d'approvisionnement en hydrogène demeure tributaire du contexte géopolitique mondial et nécessite de relever les défis de la transition énergétique, ont souligné, mercredi à Marrakech, des experts lors de la troisième édition du World Power-to-X Summit (PTX23).

Lors d'une séance plénière sous le thème "Corridors commerciaux et géopolitique : quels sont les intérêts géopolitiques et les implications d'une économie mondiale H2 ?", les participants ont mis en exergue que la chaîne d'approvisionnement en hydrogène présente de nombreux défis géopolitiques et requiert différents facteurs politiques, économiques, techniques, et sociaux afin de réussir les relations entre les partenaires commerciaux.

Alors que l'hydrogène devient de plus en plus sollicité dans le monde, ils ont noté l'impératif d'éviter d'utiliser ce vecteur d'énergie à des fins de pression politique au même titre que les combustibles fossiles, étant donné que le réchauffement de la planète et le changement climatique n'ont pas de frontières.

Ils ont, à cet effet, appelé à tenir compte de ces défis dans la prise des décisions relatives à la mise en place des chaînes d'approvisionnement en hydrogène et au recours aux énergies renouvelables.

L'hydrogène est désormais placé au centre des composantes de la transition énergétique mondiale et ses applications s'alignent sur les objectifs climatiques, ont-ils relevé, faisant remarquer son utilité à travers la création de nouvelles perspectives en matière de décarbonation.

%

Les pays qui disposent de bonnes conditions pour la production d'énergies renouvelables peuvent devenir des exportateurs d'énergie et favoriser les échanges commerciaux avec davantage de partenaires, ont-ils ajouté, mettant en avant l'importance d'opter pour des stratégies dédiées à l'hydrogène et ses dérivés afin de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables.

Fort du succès de la deuxième édition qui avait réuni plus de 500 participants, 90 conférenciers représentant 31 pays lors de 9 panels et 3 réunions bilatérales, l'événement rassemble cette année plus de 1.000 participants, 170 experts intervenants et comprend 35 sessions et 5 side events.

Au programme de cette édition figurent plusieurs séances et sessions plénières ainsi que des tables rondes destinées à approfondir la compréhension des divers aspects de la chaîne de valeur du power-to-x, tels que la production, la conversion, le stockage, la distribution et l'utilisation, sans négliger les volets réglementaires et financiers et ceux liés à l'infrastructure.