Maroc: Séisme d'Al Haouz - La Fondation Mohammed VI de l'Education mobilise son premier Centre de Diagnostic Mobile en faveur des sinistrés dans la province de Taroudant

Commune d'Ouzioua (Province de Taroudant) - La Fondation Mohammed VI de Promotion des OEuvres Sociales de l'Education-Formation a mobilisé son premier Centre de Diagnostic Mobile "Azyr Santé Mobile" pour fournir des soins médicaux aux populations sinistrées dans la zone d'Aoulouz (Province de Taroudant).

Ce centre est fraîchement acquis par la Fondation pour proposer un programme itinérant de dépistage des maladies chroniques et de médecine préventive dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan décennal 2018-2028, qui accorde une importance cruciale à l'accès aux soins au profit des familles de l'Education-Formation.

Il contient trois remorques médicalisées et des tentes destinées au triage et à l'attente. Il inclut des salles de consultation en médecine de famille, en cardiologie, en endocrinologie, en ophtalmologie, en gynécologie obstétrique, en pédiatrie ainsi qu'un laboratoire et une unité de radiologie.

Installé dans la commune d'Ouzioua, le centre Azyr mobilise un staff médical intégrant plus de 20 médecins et infirmiers qui vont assurer, à partir du mercredi, des consultations générales et spécialisées en ophtalmologie, en gynécologie obstétrique ainsi que des explorations biologiques et radiologiques.

A partir du lundi prochain, l'offre de soins sera étoffée par des consultations en cardiologie et en pédiatrie et ce, au service des populations locales de la zone Aoulouz.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation Mohammed VI de Promotion des OEuvres Sociales de l'Education-Formation , Youssef El Bakkali a indiqué que la Fondation s'est impliquée immédiatement dans les efforts visant à porter assistance aux personnes touchées par le séisme, notant que dans un premier temps, les secours ont ciblé quelque 120 hommes et femmes de la famille d'éducation à travers la mobilisation de plusieurs ambulances et hélicoptères dans des zones affectées.

Et d'ajouter qu'en coordination avec les autorités locales, la Fondation a mobilisé également des unités médicales mobiles répondant aux standards internationaux à même de fournir de l'aide nécessaire aux familles sinistrées.

Dans le même sens, le Directoire de la Fondation a décidé de contribuer avec 50MDH au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Maroc, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le président délégué de "Azyr Santé Mobile",Monatssir Charif a souligné que ce centre de santé dédié en principe à la famille de l'éducation peut servir aussi le public en cas de besoins, notant que cette unité mobile présente des prestations médicales dans plusieurs spécialités et dispose d'équipement de dernière génération.

A noter que cette première opération du "Centre Azyr Santé Mobile" s'ajoute aux interventions menées par la Fondation pour porter assistance et secours aux familles touchées par le séisme.

Ainsi, 132 personnes (adhérents, leurs conjoints, leurs enfants et leurs parents) ont bénéficié du transport sanitaire par ambulance ou par hélicoptère et d'un accompagnement et suivi personnalisés par les responsables régionaux de la Fondation.