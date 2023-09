Congo-Brazzaville: Changements climatiques - Les jeunes appellent à une solution consensuelle

Le système des Nations unies au Congo a organisé, le 18 septembre, à Brazzaville la troisième édition de la simulation des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Des dizaines de jeunes qui y ont participé ont plaidé pour une solution concertée entre les Etats.

La simulation ONU est un exercice de jeu de rôle de la diplomatie multilatérale, destiné à mieux faire connaître et comprendre au grand public le fonctionnement de l'institution onusienne. La troisième édition patronnée par le ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngoulélondélé, en présence du coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, s'est tenue sur le thème « Contribution de la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques ». Une centaine de jeunes y a pris part, représentant chacun un pays membre de l'Onu.

Dans leurs interventions, ces derniers ont proposé des solutions palliatives aux actions à mener de façon coordonnée par les Etats, en vue de réduire considérablement les émissions de gaz à effet à travers le monde. L'unique solution, pour eux, qui permettra de sauver l'humanité des effets néfastes des changements climatiques aux conséquences désastreuses.

« Cette activité est mise en oeuvre dans différents Etats membres de l'Onu. Les participants qui simulent une session de l'Assemblée générale, ou d'autres organes des Nations unies, travaillent en équipe pour défendre les positions des Etats membres de l'Onu sur une thématique identifiée. Ces jeunes apprennent à écouter l'autre mais aussi à négocier pour parvenir à l'adoption par consensus d'une résolution sur le sujet », a souligné Chris Mburu.

Pendant deux mois, a-t-il indiqué, ces jeunes, assistés par le centre d'information des Nations unies, ont fait des recherches sur Internet et dans les ambassades. Leurs discours reflètent les positions des soixante pays qu'ils représentent et qu'ils ont librement sélectionnés.

Pour le ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé, qui a présidé la cérémonie, la simulation Onu vient à point nommé, compte tenu « des enjeux démographiques de l'heure et de l'agenda 2030 des Nations unies.

« La simulation de ce jour consistera non seulement à faire un jeu de rôles de la diplomatie multilatérale, dans le but de mieux faire connaitre et comprendre le fonctionnement de l'Onu, mais aussi à inculquer aux jeunes l'approche de la négociation et du consensus. Le monde étant un village planétaire, l'initiative à la citoyenneté mondiale devient une nécessité, pour faire face aux différents défis auxquels sont confrontées toutes les nations », a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.