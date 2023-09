Mali: 'Nous voulons améliorer la qualité de notre enseignement' - ouverture du 1er Forum national de l'enseignement catholique

Bamako — " Le premier défi est d'améliorer la formation de nos enseignants et ensuite de revoir nos programmes d'enseignement pour que la formation offerte aux élèves soit adaptée à la réalité de notre pays ". C'est ce qu'a déclaré le père Edmond Dembelé, directeur national de l'enseignement catholique, à l'ouverture du 2e forum national de l'enseignement catholique qui se tiendra du 17 au 21 septembre sur le thème "L'enseignement catholique au Mali aujourd'hui : quelles perspectives pour sauvegarder son identité et rester au service de la population ?

L'objectif de ce forum est de sensibiliser les autres institutions éducatives à l'identité de l'enseignement catholique au Mali et d'harmoniser les relations entre les différents acteurs éducatifs aux niveaux national, diocésain, paroissial et local.

L'objectif ultime est de renforcer les capacités institutionnelles des écoles catholiques afin de contribuer plus activement et plus efficacement à l'amélioration du taux de scolarisation et à la lutte contre l'analphabétisme et le chômage.

L'enseignement catholique compte 138 établissements et plus de 40 000 élèves et étudiants. Parmi ces établissements, on compte 3 établissements d'enseignement supérieur et universitaire, 5 établissements d'enseignement technique et professionnel, 23 jardins d'enfants et 102 établissements d'enseignement fondamental. L'enseignement privé catholique au Mali emploie 1 645 enseignants.

Les premiers missionnaires, arrivés au Mali en 1888, ont fait de l'éducation un instrument d'évangélisation et de développement en ouvrant les premières écoles en 1889. Après l'indépendance, le 22 septembre 1960, l'État malien a reconnu l'apport de l'Église dans le domaine de l'éducation. L'Etat et l'Eglise ont signé un accord par lequel l'Etat s'engageait à soutenir l'Eglise dans le paiement des salaires de ses enseignants en accordant des subventions à l'enseignement catholique. Cet accord est toujours en vigueur aujourd'hui.

En 2010, il est apparu nécessaire de jeter un regard rétrospectif sur les progrès de l'école catholique au Mali et de se projeter dans l'avenir pour maintenir et renforcer la qualité de son enseignement. A cet effet, le premier forum national de l'enseignement catholique a été organisé en septembre 2013 au Grand Séminaire Saint Augustin de Samaya (Bamako).

Ce forum a connu la participation de nombreux acteurs et partenaires de l'école catholique au Mali. L'une des recommandations de cette rencontre était d'organiser un Forum national tous les dix ans.