Afrique: Inauguration de 'l'Algerian Union Bank' en Mauritanie, 1e banque algérienne à l'étranger

NOUAKCHOTT - "Algerian Union Bank" (AUB), première banque algérienne ouverte à l'étranger, a été inaugurée mercredi dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, dans une démarche à caractère géostratégique pour l'Etat algérien sur les plans économique et politique, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faciliter l'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et les autres pays africains.

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, ont supervisé l'inauguration du nouvel établissement financier, aux côtés du ministre mauritanien des Finances, Isselmou Ould Mohamed M'Bady et celui du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabott Ould Bennahi, du gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, Mohamed Lemine Ould Dehbi et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Benattou.

Selon le ministère des Finances, cette inauguration intervient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant l'ouverture vers les autres pays du continent africain et la contribution à leur développement et leur relance par la généralisation de banques algériennes à l'étranger et l'ouverture de foires permanentes, visant à promouvoir les produits et les services algériens".

Dans un communiqué, le CPA a fait savoir que l'inauguration de cette banque dans la capitale mauritanienne s'inscrit "dans la stratégie du gouvernement visant le renforcement de la présence des institutions financières algériennes à l'étranger, notamment en Afrique".

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général de l'AUB, Merouane Aliane, a indiqué que la mission de cette banque consiste à "accompagner les opérateurs algériens pour l'export de leurs produits vers la Mauritanie et les pays d'Afrique de l'Ouest mais aussi accompagner les opérateurs mauritaniens dans les projets de partenariat avec leurs homologues algériens. Cela doit permettre aussi aux investisseurs algériens de participer aux plateformes dédiées aux projets en Mauritanie".

Pour rappel, "l'Algerian Union Bank" avait obtenu mi-juin dernier son agrément de la Banque centrale mauritanienne afin d'entrer en activité, faisant de l'AUB la deuxième banque nationale obtenant son agrément à l'étranger, après l'agrément obtenu par "l'Algerian Bank of Senegal" de la part des autorités monétaires sénégalaises en avril dernier. Il s'agit d'une banque composée des mêmes partenaires (les 4 banques publiques), dans l'attente de l'ouverture d'une filiale de la Banque Extérieure d'Algérie en France.

A noter que la délégation ministérielle algérienne est arrivée dans la capitale mauritanienne mardi soir. La délégation a été reçue par les ministres mauritaniens des Finances et du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du tourisme ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie.

Juste après l'inauguration de l'AUB, il a été procédé à l'inauguration d'un showroom permanent des produits algériens à Nouakchott, sous le nom "Tasdir", avant l'ouverture des travaux de la 6e session du Conseil d'Affaires algéro-mauritanien, en présence des ministres du Commerce des deux pays.

Des rencontres bilatérales sont également prévues pour M. Faid et M. Zitouni avec leurs homologues et avec de hauts responsables mauritaniens.

Les deux ministres algériens doivent également superviser, demain jeudi dans la capitale sénégalaise Dakar, l'inauguration de la deuxième banque algérienne à l'étranger sous le nom "Algerian Bank of Senegal" et un salon permanent des produits algériens à Dakar.

Ces espaces doivent constituer "une plateforme idéale pour exposer les produits et les services algériens et renforcer le commerce intérieur et extérieur", selon le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Cette visite constitue aussi une occasion pour les deux ministres de discuter de nouvelles opportunités de partenariat entre l'Algérie et le Sénégal et d'élargir la coopération dans plusieurs secteurs.

Elle intervient, selon le ministère, dans le cadre de "l'engagement du gouvernement pour renforcer la coopération avec les pays voisins et renforcer les liens bilatéraux solides", ajoutant que cela traduit "le dévouement dans la réalisation du développement durable et le renforcement de la stabilité économique dans la région".

De plus, cela doit permettre, selon le ministère des Finances, "d'ancrer des relations de coopération au bénéfice mutuel au profit des deux parties, l'algérienne et la mauritanienne et l'algérienne et la sénégalaise dans les secteurs économique, financier et commercial, ainsi que de promouvoir les échanges commerciaux et le soutien à l'investissement dans divers secteurs, en plus du renforcement des expertises communes".