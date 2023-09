Algérie: Célébration de la journée internationale de la paix sur fond de persistance de conflits

ALGER — La célébration, jeudi, de la Journée internationale de la paix intervient, cette année, dans un contexte marqué par la persistance des conflits dans le monde, notamment en Palestine et au Sahara occidental occupés, tandis que plusieurs pays africains ont connu des changements anticonstitutionnels ayant suscité l'inquiétude de la communauté internationale.

L'Assemblée générale (AG) des Nations unies avait proclamé en 1981 la Journée internationale de la paix pour la célébration et le renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et chez tous les peuples, en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu.

La promotion de la paix contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), laquelle créera une culture de la paix pour tous, explique l'ONU.

En effet, l'année 2023 marque le mi-parcours de la mise en oeuvre des ODD. Ces derniers visent notamment à rapprocher les peuples de sociétés plus pacifiques, plus justes et plus inclusives, exemptes de peur et de violence.

Le 13 septembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à se rassembler pour intensifier les efforts en faveur de la paix.

"Oeuvrer pour la paix, c'est se concentrer sur la prévention, le dialogue et la médiation afin d'apaiser les divisions, de désamorcer les conflits et de veiller à ce que chaque communauté ait un intérêt dans un avenir commun", a-t-il fait remarquer.

L'Algérie contribue sans relâche aux efforts visant à réaliser la paix

Cela signifie également se rallier aux outils qui soutiennent la confiance et la solidarité mondiales, y compris la Déclaration universelle des droits de l'Homme et la Charte des Nations unies, a-t-il ajouté.

En effet, l'année 2023 marque également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Le peuple sahraoui résiste à l'occupation marocaine sans pour autant parvenir à exercer son droit à l'autodétermination qui demeure un droit fondamental par la force de la loi et de l'ONU.

En Afrique, l'année 2023 a été marquée par des changements anticonstitutionnels au Niger et au Gabon. Des situations qui soulignent l'importance d'une approche pacifique pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité dans le continent.

Il a souligné que l'Algérie "contribuera sans relâche au renforcement des efforts visant à réaliser la paix et la sécurité internationales et poursuivra le soutien aux initiatives visant à dénouer les crises et à défendre les causes justes des peuples qui luttent pour recouvrer leurs droits fondamentaux à l'autodétermination et à la liberté".