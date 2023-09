Algérie: Projet de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf - L'ANESRIF entame le processus de préparation technique

BECHAR — Le processus de préparation technique en prévision du lancement des travaux de réalisation du premier tronçon de 200 km du projet de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf pour le transport du minerai de fer de Gara Djebilet (Tindouf) vient d'être entamé sous la direction de l'Agence nationale d'étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), principal maître d'ouvrage, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya de Bechar.

Le processus de préparation technique pour le lancement des travaux de la première phase du chantier de concrétisation de cette future voie ferrée de 1.000 km, a été entamé récemment sur le terrain par plusieurs entreprises publiques concernées par sa réalisation, sous la supervision de l'ANESRIF, avait-on annoncé lors d'une récente visite des autorités locales in situ.

Le wali de Bechar, Mohamed Saïd Benkamoun a, à cette occasion, appelé tant le maître d'ouvrage que les entreprises réalisatrices à accélérer le rythme d'installation des différents équipements techniques et installations nécessaires avant le lancement officiel des travaux.

Au cours de cette visite, le chef de l'exécutif local, accompagné des responsables de l'ANESRIF et des entreprises intervenant dans ce projet, a inspecté les chantiers et sites de mise en place des ateliers et autres servitudes, notamment les bases de vie prévues tout au long du tracé de cette première phase des travaux de ce projet, retenu par les pouvoirs publics au titre de l'exploitation du gisement de fer de Gara-Djebilet, dans le cadre d'un accord de partenariat entre la Société Nationale du Fer et de l'Acier, FERAAL, et le consortium chinois (CMH).

Selon des données fournies auparavant par des responsables de l'ANESRIF, cette première section du projet sera raccordée à une vingtaine d'ouvrages d'art, dont un pont de 9 km et une gare au chef-lieu de la commune d'Abadla (88 km au sud de Bechar).

Le réseau disposera aussi d'une bretelle de 30 km qui reliera le futur complexe sidérurgique de Bechar à la ligne ferroviaire Bechar-Oran pour permettre l'acheminement des productions de ce complexe vers le port d'Arzew (Oran), a-t-on fait savoir.

Pour un coût d'un (1) milliard de dollars US, ce complexe industriel sera lancé en travaux, avant fin 2023, comme l'avait annoncé, juin dernier, le Président-directeur -général (P-dg), du groupe minier public Manajim El Djazair (MANAL), Mohamed Sakhr Harami, lors d'une visite de travail d'une délégation de responsables et experts du secteur de l'énergie et des mines dans la wilaya.

S'agissant de son impact social, ce projet d'envergue permettra de générer un millier d'emplois directs, a souligné la même source.