Algérie: Accidents de la circulation - 51 morts et 1650 blessés en une semaine

ALGER — Cinquante et une personnes (51) ont trouvé la mort et 1650 autres ont été blessées dans 1293 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 10 au 16 septembre à travers le pays, indique, mardi, un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Illizi avec six (6) morts et sept (7) blessées dans cinq (5) accidents, précise la même source.

Durant la même période, les équipes de secours de la Protection civile ont effectué 2076 interventions pour procéder à l'extinction de 1399 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (187 incendies), Bejaia (114) et Blida (107).