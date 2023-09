Algérie: Championnat du monde de boule - Yacine Gobin vise le podium en jeu long

ORAN — L'athlète algérien de jeu long Yacine Gobin va viser le podium pour sa première participation au Championnat du monde des jeunes des sports de boule " jeu long", qui se déroule à Oran du 20 au 23 septembre.

Agé de 20 ans, Yacine Gobin a indiqué à l'APS qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration. " Ca ne va pas être facile, mais je vais tout faire pour monter sur le podium", a-t-il dit.

"Je suis très heureux et très fier de représenter mon pays dans ce Championnat du monde. Ma très bonne entente avec mes coéquipiers et le fait que le championnat se déroule en Algérie va nous permettre de nous tirer vers le haut pour atteindre nos objectifs respectifs", a-t-il affirmé.

Avant d'enchainer: "Je vais bien me concentrer et mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium".

L'athlète évoluant en France a estimé que l'Algérie compte un bon groupe capable de rivaliser avec les meilleurs.

"Nous avons un très bon groupe avec un objectif commun, celui de ramener un maximum de titres et médailles", a-t-il souligné, tout en relevant: "pour moi, c'est toujours un honneur de porter les couleurs de mon pays, mais je ne me réjouis pas pour autant, porter ce maillot est une chose, mais gagner en est une autre".

"Cette sélection me tient à coeur, ce sera ma dernière dans la catégorie jeunes. Je vais me préparer comme un guerrier, en espérant remporter la bataille. Défendre les couleurs de mon pays est un honneur et une fierté. De plus, cette compétition aura lieu en Algérie et je n'ai aucun doute que le public sera nombreux à nous encourager et nous soutenir", a-t-il dit.

Dans cette compétition l'athlète algérien de la catégorie des moins de 23 ans est engagé dans les épreuves tête à tête et en double avec son coéquipier Hamoudi Raed.