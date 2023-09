Algérie: Sport universitaire - Ouverture de la saison sportive universitaire 2023-2024 à Alger

ALGER — Les ministres de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ont présidé mercredi à l'Université d'Alger 3 à Dely Ibrahim (Alger), la cérémonie d'ouverture officielle de la saison sportive universitaire 2023/2024 à l'occasion de la Journée internationale du sport universitaire, célébrée le 20 septembre.

Dans son allocution d'ouverture de cette saison sportive, qui marque également le début du premier championnat national des sports universitaires pour la saison 2023-2024, M. Hammad a indiqué que l'attention portée au sport universitaire s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a insisté, lors du Conseil des ministres du 16 avril 2023, sur la nécessité de redonner du lustre au sport universitaire en assurant sa relance au niveau des établissements universitaires.

M. Hammad a également indiqué que son secteur oeuvre en coordination avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'élaboration d'un plan national permettant de créer un environnement favorable à la promotion de la justice, de l'esprit d'équipe, de l'égalité et de l'intégration, ainsi qu'à la promotion de la persévérance et à la formation d'une élite sportive universitaire représentant l'Algérie dans les fora internationaux, régionaux, et continentaux.

Il a également fait savoir que son secteur oeuvrera, en outre, à garantir la pratique du sport tout au long de l'année universitaire. "Nous soutiendrons les activités sportives en milieu universitaire, et à développer le sport féminin et le handisport à travers la conjugaison des efforts et l'exploitation conjointe de toutes les structures et ressources matérielles et humaines dont disposent les secteurs de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique", a-t-il soutenu.

Hammad a saisi cette occasion pour appeler tous les acteurs des secteurs de la Jeunesse et des Sports et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que les acteurs du mouvement sportif, à leur tête la Fédération algérienne du sport universitaire, les associations et les clubs sportifs, à conjuguer les efforts pour contribuer à la réalisation du développement durable", soulignant que "tout un chacun doit oeuvrer à la levée des obstacles contrariant la concrétisation des objectifs escomptés afin de créer un climat favorable à la compétition, tout en oeuvrant à ancrer les valeurs de l'esprit sportif et à rejeter la violence dans le milieu sportif universitaire".

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé que le lancement du premier championnat national des sports universitaires pour cette nouvelle année, est un pas important pour évaluer la capacité de l'université à produire des athlètes de haut niveau sur lesquels on peut compter pour honorer l'Algérie au niveau international.