Algérie: Oran - Début des épreuves du mondial des jeunes des sports de boules 'jeu long'

ORAN — Le Championnat du monde des jeunes des sports de boules en "jeu long" des catégories des moins de 18 et 23 ans (garçons) s'est ouvert, mercredi au complexe sportif 'la Lofa' d'Es Senia à Oran, avec la participation de 121 athlètes, représentant 23 pays.

Ce mondial des jeunes a démarré, dans la matinée, avec la première phase des éliminatoires en double, individuel et combiné, tir rapide en double, tir progressif et tir de précision dans les catégories des moins de 18 ans et moins de 23 ans garçons.

La compétition est officiée par 7 arbitres, désignés par la Fédération internationale de boules (FIB).

Selon le président de la Fédération algérienne des sports de boules, Djamel Guellil, "cela offre à nos athlètes l'opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes également ici pour tirer profit du contact avec les athlètes de haut niveau venus de quatre coins du monde ", a-t-il souligné.

Pendant quatre jours, la capitale de l'Ouest et les amoureux des sports de boules, vont pouvoir vibrer au rythme de ce Championnat du monde des jeunes (garçons) de jeu long des moins de 18 et 23 ans dans les spécialités du simple, combiné, double et tir rapide en double, tir progressif et tir de précision.

Cet événement sportif international de quatre jours, est organisé par la Fédération algérienne des sports de boules et la Fédération algérienne de rafle et de billard sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la wilaya d'Oran.