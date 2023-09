Angola: Rôle exceptionnel de l'OP dans la participation démocratique des citoyens

Huambo (Angola) — Le Budget Participatif (OP, sigle en portugais) est un instrument qui promeut la participation démocratique des citoyens dans la prise de décision sur les priorités de développement socio-économique, a déclaré le coordinateur de l'équipe technique de la Direction Nationale de l'Administration Locale (MAT), Domingos Francisco.

Le responsable s'exprimait ce mercredi à l'ouverture d'une session de formation sur le Système de Gestion Participative du Budget, qui se déroule dans la ville de Huambo, à l'initiative du Ministère de l'Administration Territoriale.

Selon Domingos Francisco, l'OP doit être considéré comme un instrument qui promeut la participation démocratique des citoyens à la prise de décision concernant les priorités de développement socio-économique des communautés.

Du point de vue du citoyen, elle apparaît embryonnaire et se présente donc comme un grand défi en termes de gouvernance participative.

C'est pourquoi il a appelé à la nécessité que les Comités municipaux de gestion du budget (CTGOM) travaillent en harmonie avec les administrations communales.

« Il ne s'agit pas de confrontations, de défis, mais de travailler ensemble pour le bien de nos communautés », a-t-il précisé.

Il a mentionné que les administrations municipales doivent obliger le CTGOM à réaliser les projets contenus dans le Budget de la Commune.

Concernant la formation, qui se déroulera sur deux jours, le responsable a indiqué qu'elle vise à former l'équipe technique provinciale de suivi de la gestion de l'OP et du Budget Communal, les membres du CTGOM au niveau des 11 municipalités et des administrations municipales, sur l'utilisation et la manipulation correcte de la plateforme.

Il a expliqué que l'équipe technique provinciale, composée de membres du Gouvernorat et de la Délégation des Finances, sera chargée de reproduire la formation dans d'autres municipalités, qui, à leur tour, se chargeront de saisir les données dans la plateforme lors des conseils de consultation municipale.

À son tour, le directeur du Bureau d'études, de planification et de statistiques (GEPE) de la province de Huambo, Abraão Pires, a souligné que la réalisation de la formation permettra un plus grand alignement dans la manipulation de cet outil et garantira un meilleur report des actions qui sont élaborés, dans le cadre du budget municipal.

En deux jours de formation, les participants seront formés, entre autres aspects pratiques et théoriques, sur les instruments de collecte et d'insertion de données dans la plateforme OP et une formation sur l'insertion.

Mardi, des animateurs ont été formés dans les municipalités des provinces de Benguela, Bié et Huambo, en vue de diffuser des informations sur l'importance de l'OP dans les communautés de ces mêmes régions.

Le Budget Participatif, approuvé par le décret présidentiel 234/19 du 22 juillet, est un outil que l'Exécutif angolais a adopté dans le processus de déconcentration et de décentralisation administrative pour le rendre plus participatif, que ce soit au niveau de l'élaboration ou de la mise en oeuvre.

Le diplôme de droit consacre la participation active des membres des comités de gestion, composés de représentants de la société civile ayant la capacité d'identifier les problèmes et de définir les priorités dans l'élaboration des budgets communaux.