Angola: La ministre réaffirme son engagement en faveur de la transformation du secteur de l'éducation

Uíge (Angola) — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a réaffirmé mercredi, dans la ville d'Uíge, la nécessité pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire et à faire des calculs mathématiques simples dès le premier degré.

La gouvernante, qui intervenait lors de la réunion avec les responsables du secteur éducatif de la province d'Uíge, a dit que la transformation de l'éducation doit être qualitative et commencer par les enseignants.

Pour cette raison, elle a affirmé qu'il est important de contrôler, superviser et surveiller les écoles afin de parvenir à l'éducation souhaitée dans le pays.

Au cours de son discours, lors d'une réunion à laquelle ont participé le gouverneur José Carvalho da Rocha et d'autres membres du gouvernorat provincial, Luísa Grilo a affirmé que le secteur de l'éducation avait plusieurs défis pour l'année scolaire 2023/2024, comme exemple, elle a parlé de l'élimination du passage des élèves ne sachant pas lire.

Pour cette raison, il a parlé de la nécessité d'appliquer des lectures constantes et des calculs mathématiques de base, en particulier pour les élèves de première et deuxième classes.

Dans ce sens, la ministre a précisé que les professeurs d'éducation physique devraient continuer à mettre en oeuvre de plus en plus de sports scolaires et d'autres activités, comme la danse, des conférences sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et d'autres approches.

Luísa Grilo, qui termine ce mercredi son agenda de travail de trois jours dans la province d'Uíge, a considéré comme positive sa journée de travail, qui visait à vérifier le déroulement de la rentrée scolaire 2023/2024.

Au cours de son séjour dans la province d'Uíge, la gouvernante a visité et inauguré plusieurs établissements éducatifs, en plus d'annoncer, pour ce mois, l'ouverture du concours pour l'entrée de plus de huit mille nouveaux enseignants.