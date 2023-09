Maroc: PSG - Achraf Hakimi vante la méthode de Luis Enrique

Achraf Hakimi revit depuis l'arrivée de Luis Enrique à la tête du PSG. Buteur ce mardi soir en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le Marocain était satisfait de sa performance.

« On sent qu'on est un équipe qui travaille très bien. On fait ce que le coach nous demande. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer mais je pense qu'on montre que l'équipe travaille. Je pense que la force première de cette équipe est qu'on est vraiment une équipe justement. On est tous ensemble, on attaque à 11 et on défend à 11, c'est la base de ce PSG. C'est le coach qu'a créé cela. Je suis content de tout donner pour l'équipe. J'espère continuer à offrir ce grand niveau et rester sur cette bonne dynamique. », s'est exprimé l'international marocain face aux journalistes.