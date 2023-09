Sénégal: Evaluation à mi-parcours de l'hivernage 2023 - Les observations de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié un «Bulletin spécial d'évaluation et de prévision saisonnière à mi-parcours au Sénégal pour l'hivernage 2023 ».

Selon le document, les pluies saisonnières au Sénégal sont en grande partie influencées par les conditions de températures de surface de la mer (Tsm) au niveau des océans Atlantique, Pacifique et de la mer Méditerranée. Pour le démarrage, l'Anacim rappelle avoir prévu des pluies précoces surtout sur la partie nord, centre et ouest du pays et normal sur le reste du territoire.

Selon l'Anacim, cette prévision est conforme à la situation observée cette année dans plusieurs localités ; car l'installation de la saison des pluies s'est faite normalement sur une bonne partie du territoire et est légèrement précoce à l'extrême nord du pays ; toutefois, une installation tardive a été notée à Cabrousse et Sindian, avec un léger retard d'une semaine.

Par ailleurs, une pause pluviométrique de 18 jours, entre fin juillet et le début du mois d'août, a été notée dans les régions de Saint Louis, Matam, Louga et Dakar. Cette situation confirme les tendances prévues en début de saison. L'Anacim relève un cumul pluviométrique pour la période de mai à août et normal à humide sur l'ensemble du territoire.

«L'analyse des précipitations durant cette période montre que la situation observée est conforme à la prévision sur une bonne partie du territoire ; exceptée certaines localités situées à l'est du pays, particulièrement dans les départements de Koungheul, Tambacounda, Goudiry, le Nord-est de Vélingara et le Nord de Kédougou où une situation déficitaire est notée », note l'Anacim.

Pour le restant de la saison des pluies, l'Anacim souligne que la situation « El Niño » actuellement en cours sur le pacifique se maintiendra. Elle sera toujours associée au dipôle positif sur l'Atlantique, avec un fort réchauffement sur les côtes sénégalo-mauritaniennes.

Cette situation sur l'atlantique combinée aux conditions chaudes prévues sur la mer méditerranéenne favorisera un maintien prolongé du Fit au Nord de la Mauritanie qui maintiendra le flux de mousson sur tout le sahel, le Sénégal y compris.

Ainsi, il est prévu un cumul pluviométrique pour la période septembre-octobre-novembre (Son) 2023 normal à humide sur une bonne partie du territoire, avec toujours une forte occurrence d'événements extrêmes pluvieux. L'Anacim prévoit également une fin de la saison des pluies tardive sur le Nord, l'Ouest et le Centre du pays et normal à tardive sur le reste du territoire

«Il faut noter que ces prévisions donnent une tendance globale sur le cumul pluviométrique de la période septembre-octobre-novembre (Son) 2023 et aussi sur la fin de la saison des pluies. Le dernier bulletin sur la prévision saisonnière des précipitations sera émis à l'issue de la troisième décade du mois de septembre 2023 et concernera la mise à jour de la prévision sur la fin de la saison des pluies et la prévision du mois d'octobre », renseigne l'Anacim.