Afrique: Le Médiateur du Royaume s'entretient avec le défenseur de la justice au Mozambique

Rabat — Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec le défenseur de la justice au Mozambique (médiateur), Isaque Chande, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une délégation officielle.

Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du mémorandum d'entente conclu entre les deux institutions le 7 août 2017, M. Benalilou s'est félicité du niveau de la coopération entre les deux institutions, indique un communiqué de l'Institution du Médiateur du Royaume.

Après avoir passé en revue les résultats des trois précédentes visites effectuées par le Médiateur mozambicain et la délégation l'accompagnant au siège de l'institution, M. Benalilou a donné un aperçu sur les attributions, les missions et les mécanismes de travail de l'Institution qui oeuvre à promouvoir une gestion administrative basée sur la bonne gouvernance et la transparence et asseoir les bases d'une administration moderne au service du citoyen, souligne la même source.

Cette rencontre a été l'occasion de répondre aux questions des membres de la délégation et de les briefer sur le mode de fonctionnement de l'Institution ainsi que les principaux acquis réalisés en matière de dématérialisation des services dispensés aux citoyens, de traitement des doléances et d'exécution des recommandations et propositions, précise le communiqué, notant que le Médiateur du Royaume a également évoqué les actions entreprises pour renforcer la présence de l'Institution dans le champs médiatique et promouvoir son image chez l'opinion publique.

De son côté, le défenseur de la justice au Mozambique a fourni des explications sur les attributions et les moyens de travail de cette institution, qui sont en somme similaires à ceux du Médiateur du Royaume, invitant M. Benalilou à rendre visite à son pays.

Le deux parties ont tenu, à cette occasion, à exprimer leur satisfaction de la qualité des relations de coopération entre leurs institutions et leur détermination à les développer et les hisser au niveau de l'amitié unissant le Maroc et le Mozambique.

Dans le cadre de sa visite, le défenseur de la justice au Mozambique se rendra dans plusieurs instances de gouvernance dans le but de prendre connaissance de l'expérience du Maroc et ses acquis en la matière, conclut le communiqué.