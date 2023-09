Cote d'Ivoire: Échanges commerciaux Côte d'Ivoire- Rdc - Chiffrés en 2022 à 7,2 milliards de Fcfa contre 6 milliards de Fcfa en 2021

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, s’est félicité de la tenue en Côte d’Ivoire de la 9ème édition du Business Forum Makutano, premier réseau d’affaires d’Afrique centrale développé par la République démocratique du Congo, qui ouvre la voie au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Patrick Achi présidait, le mercredi 20 septembre 2023 à Abidjan Sofitel hôtel Ivoire, la cérémonie d’ouverture des travaux de cette édition dont l’objectif est de stimuler les échanges commerciaux intra-africains.

« Nous sommes honorés d’accueillir à Abidjan ce grand et bel événement de renommée continentale qu’est devenu Makutano, et qui se tient pour la première fois hors d’Afrique centrale. Puisse ce forum nous permettre de développer des partenariats économiques, prospères et durables entre nos deux nations, et ceux du continent africain. Nous espérons que cette 9ème édition du Makutano d’Abidjan contribue significativement au rayonnement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo, et plus globalement à faire avancer les échanges continentaux pour qu’advienne une Afrique forte et prospère, en harmonie avec elle-même », a souhaité le Chef du gouvernement ivoirien.

Pour Patrick Achi, Makutano qui signifie en swahili « rencontres, intersections », est une plateforme d’échanges incontournable en Afrique qui permet de penser davantage l’intégration africaine, indispensable à l’essor de notre continent.

%

Selon le Premier ministre, en 2022, les échanges commerciaux se sont élevés à 7,2 milliards de Fcfa contre 6 milliards de FCFA en 2021. Et d’ajouter : « Nous pouvons faire mieux et nous allons le faire ».

Le Premier ministre de la Rdc, Chef de délégation congolaise, Jean-Michel Sama Lukonde, a, pour sa part, soutenu que la République de Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, ainsi que l’ensemble des pays africains doivent prendre une marche, accélérer le développement durable et transformer le paysage économique pour construire des infrastructures.

Quant à la Congolaise Nicole Sulu, fondatrice du Business Forum Makutano et du Réseau d’Affaires Makutano, cette rencontre est l’accomplissement d’une mission pour le continent africain rassemblé : « Il faut que nous parvenions à investir ensemble. Il faut une coopération intra-africaine. Ayons le courage pour la prospérité économique ».

Pour Nicole Sulu « Makutano n’est pas seulement un réseau d’affaires, mais permet de bâtir le pont entre nos nations et de façonner l’Afrique de demain ».

Elle a expliqué que la Côte d’Ivoire a été choisie parce qu’elle « inspire l’Afrique économique. Sa résilience économique et sa jeunesse dynamique ont un parfum d’exemple à suivre ».

Ce sont plus de 150 personnalités dont des chefs de gouvernements, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile, qui sont présentes à Abidjan les 20 et 21 septembre 2023, pour envisager des partenariats économiques.