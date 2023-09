Gabon: «Une sacrée tourmente», reconnaît l'attaquant marseillais Pierre-Eymerick Aubameyang

interview

L'attaquant marseillais Pierre-Eymerick Aubameyang a reconnu mercredi 20 septembre que la crise traversée par le club depuis le début de semaine avait compliqué la préparation du match de jeudi face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, même si les joueurs veulent rester « focus sur le terrain ».

Vous allez commencer cette Ligue Europa dans un contexte très particulier. Comment avez-vous vécu les derniers évènements ?

« C'est sûr que c'est une sacrée tourmente... Nous pour l'instant, on pense au match, c'est le plus important. On doit être focus là-dessus. On attend de nous des résultats sur le terrain et c'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un contexte assez particulier. Bien sûr, ça n'est pas facile, on est humains, on pense à tout ça. Mais le mot-clé c'est le match et le gagner. Pour le reste, je n'ai rien de plus à ajouter. Je me doutais que vous alliez poser ces questions mais on veut être focus sur le terrain et le foot. On reste sur deux résultats (1-1 à Nantes et 0-0 contre Toulouse, ndlr) qui nous restent en travers de la gorge et on doit redresser la barre. On est l'OM, on doit gagner des matchs et on doit être prêts pour cet évènement. »

La crise actuelle est paradoxale, car les résultats ne sont pas si catastrophiques...

« Oui, c'est particulier parce que si on regarde le classement, on est encore là, il n'y a pas de drame. Je comprends que nos dernières prestations n'ont pas été à la hauteur de notre talent. Mais il n'y a pas si longtemps qu'on est ensemble. Il y a encore un gros match qui vient dimanche (contre le Paris SG au Parc des Princes, ndlr) et ça va être une période vraiment test. Ça passe par rester unis, même dans ces situations chaotiques, et on doit se serrer les coudes. On est un super groupe et moi je m'y sens super bien. »

Avez-vous parlé entre vous de ce qui s'est passé en début de semaine ? Et quel est le fonctionnement avec Jacques Abardonado ?

« Ce qu'on a à se dire, entre joueurs, ou entre joueurs et dirigeants, ça reste entre nous. Il faut de la discrétion et ça ne regarde que nous. On voit Pancho au quotidien depuis le début de saison. C'est une personne super importante pour le club. On doit tout donner sur le terrain, déjà ce soir à l'entraînement, et être à l'écoute de ce qu'il va nous demander. »