Cameroun: Africa Golden Bank du richissime homme d'affaires Samuel FOYOU débarque sur la place financière de Yaoundé

Le milliardaire camerounais, Samuel FOYOU peut se frotter les mains. Après un long processus marqué par des blocages à répétition à la Commission bancaire COBAC, Africa Golden Bank vient de décrocher son agrément et devra être opérationnelle très bientôt sur les deux places financières attractives de Yaoundé et Douala. Après des tentatives infructueuses, l'homme d'affaires camerounais obtient l'avis favorable de la Cobac (Commission bancaire de l'Afrique Centrale, gendarme du marché bancaire de la région).

L'entreprise Africa Golden Bank empoche désormais un agreement du ministre camerounais des Finances, ce qui va lui permettre d'exercer sur le marché camerounais comme établissement bancaire à caractère commercial. D'après des sources proches de l'homme d'affaires, le dossier de Africa Golden Bank avait essuyé plusieurs revers avant d'obtenir le quitus favorable de la Cobac (Commission bancaire de l'Afrique centrale). Africa Golden Bank devient la 19e banque du Cameroun.

Le milliardaire multi-cartes

Au Cameroun, l'homme d'affaires Samuel FOYOU traine une forte réputation d'entrepreneur » persévérant » et » intelligent »qui s'efforce toujours à reussir ses paris. L'obtention de son agrément pour exercer le métier de banque sur la place financière de Yaoundé est le fruit d'un long processus, car, personne n'y croyait plus. Pourtant, informent des sources crédibles, « l'avis conforme » avait été délivré en mars 2023 par la Commission bancaire d'Afrique centrale (Cobac). Mais, des mains actionnées depuis la Primature entravaient à la délivrance du quitus, ergote l'entourage immédiat du richissime homme d'affaires.

Le Ministère des Finances a également contribué à l'obtention de l'agrément. D'après nos confrères d'EcoMatin, consulté par Confidentiel Afrique, M. Sylvestre Ngouchinghe, patron de Congelcam, champion dans la distribution des produits de la mer dans toute la sous-région est représenté au Conseil d'administration de Africa Golden Bank, tout comme Gamo Timothé PDG de Cogeni et Sunu Assurances, Edouard Akame Mfoumou, ancien Ministre des Finances apparaît également au sein du tour de table en qualité d'administrateur indépendant. La banque a aussi comme premier administrateur directeur général, Jean Michel Monayong assisté d'Hippolyte Tagatio au poste de DGA. L'arrivée d'Africa Golden Bank, 19ème établissement sur le marché camerounais, accentue l'offre locale des services et produits. Bien plus, Africa Golden Bank devient le 6ème établissement à capitaux locaux après Afriland First Bank, propriété du »sulfureux » Paul FOKAM, NFC Bank, UBC Plc, CCA Bank, CBC et La Régionale. L'État compte porter le nombre de banques en activité au Cameroun à 30, afin de diversifier l'offre et de permettre l'accès du grand public à des services financiers flexibles et innovants.

L'établissement bancaire de Samuel Foyou débarque sur le marché dans un contexte d'ébullition du secteur qui est en nette croissance. Selon les données du marché bancaire fin 2022, l'encours des crédits bancaires au Cameroun a connu une progression de 260 milliards de FCFA avec 4 572 milliards de FCFA reversés dans l'économie du pays au cours de la période sous-revue. En termes de parts de marché, 5 banques concentrent 2 922,7 milliards, soit 64% des crédits en circulation. Sans surprise, Afriland First Bank du milliardaire camerounais Paul Fokam Kammogne, s'adjuge la tête du tableau avec 952,6 milliards d'encours bruts.