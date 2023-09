Afrique: 78e AG de l'ONU - Le Burkina Faso « cimente » sa coopération multilatérale

En marge des travaux de la 78e Assemblée générale des Nations unies qui se tiennent à New York, aux Etats-Unis, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba, a eu des séances de travail avec des personnalités d'organismes internationaux, le mardi 19 septembre 2023, en vue du renforcement de la coopération multilatérale avec celles-ci au profit du Burkina Faso.

La session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient chaque année, à New York, aux Etats-Unis, est une occasion pour de nombreux Etats et gouvernements de nouer des nouveaux partenariats multilatéraux bénéfiques mutuels. Dans cette dynamique, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a échangé avec trois personnalités d'institutions internationales, le mardi 19 septembre 2023, à New York.

La première personnalité à être reçue par la cheffe de la diplomatie burkinabè a été le Sous-secrétaire général à la Sureté et à la Sécurité des Nations unies, Gilles Michaud. A l'issue de l'audience, Olivia Rouamba a confié que les échanges avec M. Michaud dénotent de la bonne volonté de la disposition renouvelée des systèmes des Nations unies à continuer à accompagner le Burkina Faso pour une sortie de crise surtout pour ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Selon la ministre en charge des affaires étrangères, la décision qui avait été prise déclarant le Burkina Faso « pays sans famille » pour le personnel onusien a fait aussi l'objet d'échange avec le Sous-secrétaire général à la Sureté et à la Sécurité des Nations unies.

A ce sujet, Gilles Michaud a promis travailler à lever cette décision pour le bien du pays. « Le directeur général adjoint entend faire le point et voir s'il y a lieu de reconsidérer cette décision. Et, nous attendons avec impatience la levée de cette décision qui sera vraiment un gage de sureté et de confiance placée au Burkina Faso », a declaré Olivia Rouamba. Sur cette question, Gilles Michaud a rassuré que les Nations unies sont toujours engagées à être du coté du Burkina Faso afin de lui permettre de relever les défis du moment.

« Il s'est agi de voir comment les Nations unies pourront toujours continuer d'aider le Burkina Faso et sa population car, la région du Sahel est extrêmement importante pour les Nations unies et nous allons nous assurer que les programmes onusiens bénéficient aux populations et plus particulièrement à celle du Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Secrétaire exécutif de l'OTICE, Robert Floyd, bientôt au Burkina

A la suite des échanges avec le Sous-secrétaire général à la Surété et à la Sécurité des Nations unies, la ministre en charge des affaires étrangères a été reçue par la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU sur les questions des violences à l'égard des enfants, Najat Maala.

Au sortir de l'audience, Najat Maala a declaré que sa structure va accompagner le Burkina Faso en matière de protection des enfants contre les violences, dans le contexte où le pays des Hommes intègres traverse une crise sécuritaire et dont les enfants sont les premières victimes. « On sait que le Burkina Faso traverse une grave crise très complexe et les enfants y payent un lourd tribut parce qu'étant plus vulnérables.

Ce dont on a discuté, aujourd'hui, est de voir comment réellement traduire les paroles et les engagements en actions et faire en sorte que la protection du bien être des enfants soit vue comme un investissement pour la stabilité et la sécurité humaine », a indiqué la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les questions des violences à l'égard des enfants.

Le département de Najat Maala a la charge de travailler à la sensibilisation et faire en sorte que tous les enfants, d'où qu'ils se retrouvent et d'où qu'ils viennent soient protégés contre toutes les formes de violence. La troisième personnalité à avoir pris langue avec la cheffe de la diplomatie burkinabè, dans la journée du 19 septembre 2023, à New York, a été le Secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Robert Floyd.

Selon Olivia Rouamba, ils ont discuté de la coopération entre le Burkina Faso et l'OTICE sur des intérêts communs. « Nous avons fait le point de cette coopération. Il en ressort que le Burkina Faso abrite un centre national de données portant justement sur ce secteur. Et, il est prévu un renforcement des capacités du personnel qui s'occupe de ce centre au Burkina Faso », a declaré Oliva Rouamba. A l'entendre, le Secrétaire exécutif, Robert Floyd a marqué son accord pour visiter les prochains jours le Burkina Faso à l'effet de consolider la coopération qui existe entre les deux entités.

Envoyé spécial à New York (Etats-Unis)