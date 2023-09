Sénégal: PS, le temps de la discipline et du réalisme

Après la désignation du candidat Amadou BA et l'approbation de ce choix pertinent par le Secrétariat Exécutif National (SEN) et le Bureau Politique du PS, l'heure est désormais à la discipline et au réalisme politique.

Ce temps s'impose donc inéluctablement aux courtisans et courtiers, entretenus et promus, dans des errements et autres jeux (et JE) d'ego antérieurs.

Sans aucun doute, le PS devra se réinventer, se recréer, renaitre, se moderniser, se réconcilier avec lui-même, etc. Et entre socialistes, on se comprend très bien.

Ma conviction demeure que ce temps du « grand PS » qui cristallise nostalgie et sympathie, se situe après la Présidentielle de février 2024 et qu'en perspective de cette échéance électorale inédite, le PS n'a pas besoin de conflit de générations ou d'opposition de profils pour son leadership interne. Dès le jour d'après, au lendemain du verdict des urnes, l'enjeu pour le parti et la famille socialistes sera de se « redoter » d'une figure consensuelle, légitime avec une base reconnue et qui assume dignement et avec intégrité, l'héritage légué par le Président OTD et les nombreuses générations d'hommes et de femmes, qui continuent de porter l'idéal social-démocrate depuis 2000.

En attendant, le PS a le devoir moral et historique (par respect pour la conscience des Sénégalais qui n'ont certainement pas une mémoire sélective ou réductrice des évènements qu'ils observent et analysent clairement), d'assumer la solidarité au sein de BBY tout autant que notre identité socialiste. Le projet n'a rien d'antinomique et on ne peut d'ailleurs parler de la vitalité de BBY de 2012 à 2023, sans évoquer le rôle majeur (et même posthume) de OTD pour sa stabilité.

Alors, aller ensemble vers le rendez-vous électoral de 2024, n'est donc qu'une suite logique. Voilà tout le sens de la responsabilité politique.

Telle est ma conviction !

