Sénégal: Saliou Mbaye « Ndande Fall Keur Madame », Souvenirs d'un enfant du terroir

Dans cet ouvrage ethnographique, Saliou Mbaye reconstruit, avec minutie, une histoire locale, inscrite dans le dessin global de la colonisation. Il y décrit un terroir marqué par le produit par excellence de l'empire français en Sénégambie: l'arachide.

Cette double géographie du terroir (histoire locale/Ndande Fall] et du territoire (histoire coloniale/Keur Madame] répertorie les mutations sociales, politiques, économiques et culturelles de familles et de communautés sommées de s'adapter, puisant dans leurs propres ressources et dans celles des acteurs étrangers.

Le récit est intense, couvrant autant la vie quotidienne que les affaires publiques. À travers cette ethnographie, l'auteur investit avec élégance sa formation, sa profession et le territoire qu'il a lui-même construit en accompagnant des générations d'historiens, d'anthropologues et autres chercheurs ayant fréquenté les Archives nationales du Sénégal et l'École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, à Dakar.

Archiviste, paléographe, directeur des Archives du Sénégal de 1976 à 2005, Saliou Mbaye a été professeur à l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EGAD), où il a enseigné notamment l'archivistique. Il est l'auteur de l'Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l'Ouest: 1876-1960 et de l'Histoire des institutions contemporaines du Sénégal: 1956-2000.