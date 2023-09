Afrique: Classement FIFA - Hommes - Le Maroc garde la tête, la Guinée Bissau signe la plus belle progression

La FIFA vient de publier son classement trimestriel. Le Maroc est toujours aux portes du top 10 mondial. Les Lions de l'Atlas gagnent une place, pointent à la 13e place et restent la première nation africaine du classement. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal perd deux places et se retrouve à la 20e position. Désormais classée parmi les 30 meilleures sélections, la Tunisie se retrouve à la 29e place.

Le Mali (49, +2) et la Côte d'Ivoire (50, +2) sont de nouveau dans le top 50 en lieu et place de la Grèce et du Paraguay. En conséquence, la CAF compte désormais 9 équipes du top 50 (soit deux de plus par rapport au précédent classement ). Les autres confédérations sont restées stables (CONCACAF : 5 équipes dans le top 50 ; AFC : 4 ; OFC : 0) ou ont perdu une équipe depuis le mois de juillet (UEFA : 25 ; CONMEBOL : 7).

La plus grosse progression est à mettre dans l'escarcelle de la Guinée-Bissau qui gagne 6 places et est classée à la 106e place. À noter que l'Argentine reste toujours en tête de ce classement devant la France et le Brésil.

Top 15 des sélections africaines :