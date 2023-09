Afrique: L'opération de réalisation et d'aménagement de certains établissements hospitaliers confiée au secteur de l'habitat

ALGER — Dans le cadre de la coopération intersectorielle, des opérations liées à la réalisation et à l'aménagement de certains établissements hospitaliers ont été confiées au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, étant le secteur le plus qualifié en la matière, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public mercredi.

"Dans le cadre de la coopération intersectorielle, l'opération liée à la réalisation d'établissements hospitaliers (60 lits, 120 lits, 240 lits, 400 lits et polycliniques) a été confiée au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, au vu de son expertise dans la concrétisation de ces projets selon les normes internationales et dans les délais fixés", précise le communiqué.

Le ministère de la Santé a, également, mis en avant la coordination avec le ministère de l'Habitat pour "fournir toutes les données concernant les exigences et les normes de travail dans le domaine de la santé qui doivent être garanties dans chaque structure médicale", sachant que l'opération de transfert de ces projets se trouve actuellement dans "sa phase finale".

Après avoir souligné qu'il "était nécessaire de procéder au transfert de la réalisation et de l'aménagement de ces structures sanitaires au secteur spécialisé, à savoir celui du bâtiment et de l'habitat, étant le plus qualifié en la matière", le ministère de la santé a indiqué que "sa noble mission consiste à prendre en charge le patient, mobiliser tous les efforts à son service et satisfaire ses besoins".