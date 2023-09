Algérie: Journée internationale du sport universitaire - Faire de l'université 'un vivier' de préparation des athlètes d'élite

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé mercredi à Alger que son secteur misait sur l'université pour devenir "un vivier" de formation et de préparation des athlètes d'élite pouvant représenter l'Algérie dans diverses compétitions et championnats.

Supervisant, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, la cérémonie du coup d'envoi du premier championnat national des sports universitaires à l'Institut de l'Education physique et sportive de l'Université d'Alger 3, M. Baddari a mis en exergue les efforts de son secteur visant à faire de l'université "une source de richesses dans le domaine de la compétition sportive et un vivier pour la formation et la préparation des athlètes d'élite qualifiés à représenter l'Algérie dans diverses compétitions et championnats".

Le ministre a, également, souligné que ce championnat "vise à évaluer la capacité de l'université à mobiliser et préparer ses athlètes à devenir des élites capables de donner une bonne image de l'Algérie, et à mettre en évidence le rôle sociologique du sport universitaire à travers l'organisation de différentes compétitions".

Le lancement de ce championnat coïncidant avec la célébration de la Journée internationale du sport universitaire le 20 septembre de chaque année, s'inscrit dans "la mise en oeuvre de l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à faire du sport universitaire un moteur pour les athlètes portant fièrement les couleurs de l'Algérie dans diverses compétitions sportives, et des conclusions du Conseil des ministres du 16 avril 2023", a-t-il ajouté.

%

Lors dudit conseil, le Président Tebboune avait ordonné au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de "redorer le blason des sports universitaires, en lançant des championnats de sports collectifs interuniversitaires et entre les cités universitaires".En marge de la cérémonie de lancement de ce championnat, qui s'est déroulée en présence de responsables et cadres universitaires et sportifs, les recteurs des Universités d'Alger 3 et d'Alger 1, respectivement MM.

Khaled Rouaski et Faris Mokhtari, ont signé, sous la supervision des deux ministres, une convention de coopération et d'échange tendant à "permettre aux étudiants, enseignants, techniciens et cadres d'administration de différentes facultés de bénéficier des structures de l'Institut de l'éducation physique et sportive".

Les deux ministres ont, par ailleurs, inspecté les différentes structures sportives dédiées aux sports individuels et collectifs, et ont évalué leur niveau de préparation pour abriter les compétitions, à l'instar des salles de handball et de basketball, de la piscine et du stade de football.