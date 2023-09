Algérie: Sonatrach prend part aux travaux du congrès mondial du pétrole 2023 au Canada

ALGER — Sonatrach prend part aux travaux du 24e congrès mondial du pétrole qui se déroulent depuis dimanche à Calgary (Canada), indique, mercredi, un communiqué du groupe.

"Sonatrach prend part à la tête d'une importante délégation conduite par le directeur central des ressources nouvelles, Youcef Khanfar, aux travaux du 24e congrès mondial du pétrole organisé cette année à Calgary au Canada, du 17 au 21 septembre", lit-on dans le communiqué.

La participation de Sonatrach à cette édition intervient en sa qualité "d'acteur économique de premier plan dans l'industrie pétrolière mondiale en vue de mettre en exergue son rôle pionnier dans le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la pérennité des marchés pétroliers et gaziers mondiaux".

La tenue, cette année, de ce rendez-vous énergétique s'inscrit dans le contexte "des pressions mondiales croissantes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, au moment où la sécurité énergétique mondiale s'impose en tant que question essentielle face aux développements de l'heure à l'échelle internationale".

Le congrès mondial de pétrole qui se tient tous les trois ans, se veut "un évènement international majeur regroupant les pays et les organisations internationales pour renforcer leur coopération dans différents domaines énergétiques et proposer aux décideurs et aux innovateurs de nouvelles solutions technologiques dans le secteur énergétique".

Cet évènement qui jouit d'un grand intérêt des spécialistes et des acteurs dans le domaine énergétique, traite de "tous les aspects de l'industrie énergétique y compris les technologies innovantes en amont et en aval, le rôle du gaz naturel et des énergies renouvelables dans la transition énergétique et les défis actuels auxquels fait face ce secteur vital dans le monde", ajoute le communiqué.