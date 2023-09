Afrique: Championnat du monde des sports de boules - L'Algérie ambitionne de décrocher au moins deux médailles

ORAN — La sélection nationale algérienne U-19 aspire à remporter au moins deux médailles, lors du championnat du monde qui se déroule au Palais des Sports Hamou Boutlelis à Oran du 20 au 23 septembre, a indiqué, mercredi, le président de la Fédération algérienne de Rafle et de billard Maidi Mohamed Amine.

"Nous avons de grande ambition dans cette compétition internationale organisée par l'Algérie et notre objectif est de remporter au moins deux médailles", a déclaré Maidi à l'APS.

Et d'enchainer : "Nous avons formé une équipe de 6 athlètes, 3 garçons et 3 filles. La préparation s'est déroulée au Centre National Régional des Equipes Sportives de la wilaya de Chlef. Nous avons remporté des médailles d'or lors du dernier Championnat d'Afrique dans les disciplines de lancer de précision, (simple masculin et double masculin), ce qui a motivé les athlètes à élever leurs objectifs et à monter sur le podium ".

Le même responsable a également fait savoir que l'équipe est soudée et "c'est la première expérience pour l'équipe algérienne des U19 ans masculine et féminine. Nous sommes en phase de formation pour préparer les prochains rendez-vous. C'est une excellente opportunité de se mesurer aux meilleures équipes mondiales dans cette spécialité, comme l'Italie, la France et l'Argentine".

L'équipe nationale est composée de 6 athlètes, il s'agit de Bedda Hassan, Bouklal Chafik, Teriaki Hani Islam (garçons), Al-Maddah Maria, Al-Maddah Yasmine Anfal et Maydi Nour Al-Huda (filles).

Les compétitions de Rafle pour les moins de 19 ans, garçons et filles, ont débuté, mercredi matin, au Palais des Sports Hamou Boutlelis à Oran, en double masculin et féminin, en double mixte et simple féminin et masculin, lancer de précision masculin et féminin, avec la participation de 56 athlètes représentant 23 pays.

Les tours qualificatifs se poursuivront jusqu'à jeudi, et les quarts de finale débuteront, vendredi dans l'après-midi.

Pour rappel, les compétitions du Championnat du monde (jeunes) de sports de boules dans la catégorie jeu long, masculin pour les moins de 18 ans et 23 ans, et le rafle de 19 ans, féminin et masculin, sont arbitrées par 15 arbitres internationaux, selon les organisateurs.