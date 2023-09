Sénégal: BRVM - SAFCA Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions pour la seconde journée consécutive.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 20 septembre 2023, le titre SAFCA (société africaine de crédit automobile) Côte d'Ivoire, spécialisée dans le crédit-bail, a réalisé, pour la seconde journée consécutive, la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Après une hausse de plus 7,02% à 610 FCFA la veille, le cours de SAFCA Côte d'Ivoire enregistré ce mercredi 20 septembre 2023, une autre progression de 6,56% à 650 FCFA. Ainsi, le cours de ce titre est passé de 570 le lundi 18 septembre 2023 à 650 FCFA ce mercredi 20 septembre 2023, soit une augmentation de 80 FCFA. Pourtant, la société SAFCA avait réalisé au terme du premier trimestre 2023 un résultat net en baisse de 16% par rapport au premier trimestre 2022 avec une réalisation de 228 millions de FCFA. Son produit net bancaire avait suivi la même tendance (-12%) à 613 millions de FCFA. En revanche, cette entreprise avait nettement amélioré son cout du risque qui est passé de -134 millions au 31 mars 2022 à 56 millions au 31 mars 2023(+142%).

SAFCA Côte D'Ivoire n'a pas encore publié son rapport d'activités du deuxième trimestre 2023.

SAFCA Côte d'Ivoire est suivie à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours respectivement par les titres Total Sénégal (plus 6,24% à 2 895 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 5,38% à 1 175 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,19% à 710 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 6 345 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 5 220 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 2 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,05% à 1 910 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 515 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 1,87% à 10 500 FCFA).

Au niveau des activités du marché, on note une baisse de la valeur totale des transactions qui passe de 1,412 milliard de FCFA la veille à 830,085 millions de FCFA ce mercredi 20 septembre 2023.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle affiche une baisse de 63,668 milliards, passant de 7905,546 milliards de FCFA le mardi 19 septembre 2023 à 7877,861 milliards de FCFA ce mercredi 20 septembre 2023.

En revanche, celle du marché obligataire enregistre une hausse de 642 millions à 10 160,567 milliards de FCFA contre 10 171,637 milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,35% à 211,76 points contre 212,50 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une baisse de 0,38% à 106,33 points contre 106,74 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en hausse de 0,45% à 105,55 points contre 105,08 points précédemment.