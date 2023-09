Algérie: Ouverture de la 2e édition du Salon du e-commerce et des services en ligne avec la participation de plus de 90 exposants

ALGER — La 2e édition du Salon du e-commerce et des services en ligne (ECSEL), s'est ouverte mercredi à Alger, avec la participation de plus de 90 exposants, activant dans le domaine de la livraison et des services logistiques et technologiques, en sus des établissements financiers et sociétés d'assurances.

Le coup d'envoi de cet évènement économique organisé du 20 au 24 septembre au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), a été donné par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid, et le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki.

M.El-Mahdi a estimé, à cette occasion, que ce Salon "reflète la place qu'occupe le e-commerce en Algérie", notamment après sa première édition qui "a connu un franc succès et l'affluence d'un grand nombre de visiteurs, rappelant les efforts de l'Etat pour l'adaptation des différentes lois aux exigences du e-commerce.

Dans ce contexte, le ministre a affirmé que le défis à relever consiste à renforcer la confiance du client algérien aux moyens de paiement électronique, notamment avec les 15 millions de cartes bancaires et cartes Edahabia utilisées sur le marché national, mettant en exergue le rôle des intervenants dans ce domaine pour atteindre cet objectif.

Pour sa part, M. Bibi Triki, a salué le progrès enregistré dans le domaine du e-commerce qui constitue "le commerce de l'avenir", relevant que son secteur oeuvre à encourager ce commerce et ses services à travers le développement des infrastructures à l'instar du réseau d'internet et des télécommunications.

Dans ce cadre, le ministre a annoncé la connexion de 5.3 millions de foyers à l'internet fixe, contre 3.5 millions en 2020, ce qui traduit les grands efforts consentis par l'Etat dans ce sens.

L'objectif du Salon est d'unifier les efforts en vue de développer le secteur du e-commerce et les services électroniques en encourageant leur utilisation dans la vie quotidienne par les citoyens et les entreprises, selon les organisateurs.

Le Salon verra l'animation de plusieurs conférences en vue d'accompagner les porteurs de projets, en sus de décerner un Prix au meilleur service numérique.

Le Salon prévoit environ 50.000 visiteurs à cet évènement organisé sur une surface de 4.200 m2.