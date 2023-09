Seychelles: Assemblée générale de l'ONU - Le président des Seychelles affirme que la vision d'un monde meilleur peut être réalisée grâce à une action collective

La confiance et la solidarité constituent le fondement d'un ordre multilatéral fonctionnel et la reconstruction de la confiance est primordiale, a déclaré mercredi le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, dans sa déclaration lors du débat général de la 78ème Assemblée générale des Nations Unies.

M. Ramkalawan a été la première personne à faire une déclaration lors du débat organisé sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l'action sur l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous ».

Il a déclaré qu'à mesure que le défi pour la paix, la sécurité et la prospérité mondiales prend de nouvelles dimensions, les leçons du passé deviennent encore plus pertinentes alors que la désunion et la méfiance menacent de peindre un avenir sombre, vide d'espoir et de possibilités.

« Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous sommes confrontés au besoin urgent de rétablir la confiance et de raviver la solidarité mondiale afin d'accélérer l'action sur l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD). C'est seulementgrâce à une action collective, que nous pouvonsréaliser la vision d'un monde meilleur pour tous », a déclaré M. Ramkalawan.

Le chef de l'État des Seychelles a déclaré que l'Agenda 2030, un projet transformateur pour le développement durable, était au coeur de la discussion.

« Il sert de feuille de route pour éradiquer la pauvreté, promouvoir les droits de l'homme, protéger notre planète et garantir que personne ne soit laissé pour compte. Pourtant, lorsque nous examinons nos progrès, il est évident que nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs, et que la pandémie a encore exacerbé les défis qui nous attendent. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons renouveler notre engagement envers les ODD et prendre des mesures décisives pour tenir nos promesses. Nous sommes à la traîne", a-t-il souligné.

M. Ramkalawan a déclaré que les mesures de relance des ODD du Secrétaire général de l'ONU, visant à transformer le système financier mondial, sont louables et que les institutions financières internationales doivent collaborer pour soutenir l'ambition collective d'un avenir durable.

« La correction de ces déséquilibres et la réalisation des ODD ne seront possibles que si nous travaillons ensemble. Si nous voulons progresser dans notre programme de développement, nous ne pouvons plus appeler ce à quoi nous sommes confrontés, le changement climatique. Dès que des vies et des moyens de subsistance se perdent à une fréquence effrayante en raison de catastrophes environnementales, cela signifie que nous vivons une crise climatique", a-t-il souligné.

M. Ramkalawan a partagé que même si les Seychelles sont engagées dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, en tant que petit État insulaire en développement (PEID), elles n'ont pas la capacité et l'infrastructure nécessaires pour développer pleinement ces solutions.

"Pour atteindre les ODD et garantir la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous, nous devons accepter l'interconnectivité de notre monde. Le changement climatique ne connaît pas de frontières, la pauvreté ne respecte pas de frontières et la quête de la paix nécessite un effort collectif", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a déclaré que les Seychelles, bénéficiant d'une position unique au milieu du vaste océan Indien, connaissent de première main l'importance de la coopération mondiale dans la lutte contre le changement climatique, la conservation des océans, le développement durable et la sécurité maritime.

"Les Seychelles restent attachées à leur rôle de pionnier dans la conservation marine, en protégeant de vastes zones de nos océans et de nos écosystèmes marins. Mais nous ne pouvons pas réussir seuls. Nous faisons appel à la communauté mondiale pour donner priorité à la durabilité, à la transition vers une énergie propre et à préserver nos écosystèmes pour la prospérité de tous", a-t-il ajouté.

Il a réitéré que la confiance est le fondement sur lequel les nations coopèrent et que c'est par la confiance que les nations favorisent des partenariats et des collaborations significatifs.

« Nous devons raviver la confiance entre les nations, entre les gouvernements et les citoyens, et entre les différents secteurs de la société. Cela nécessite une gouvernance transparente et responsable, soutenue par un dévouement inébranlable aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit. En faisant cela, nous pouvons restaurer la foi de notre peuple et mobiliser sa participation active à la poursuite du développement durable", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a conclu en déclarant que « reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale n'est pas seulement une option ; c'est la seule voie à suivre. Ensemble, nous pouvons accélérer l'action sur l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable, en créant un monde qui embrasse la diversité et respecte la nature et garantit un avenir de paix, de prospérité, de progrès et de durabilité pour tous. »