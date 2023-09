Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21Septembre 2023

Nigeria : 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies- Le président nigérian parle au nom de l’Afrique

Mercredi, le président Bola Tinubu a prononcé son discours inaugural lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a souligné la nécessité pour l’Afrique de surmonter les contraintes de l’exploitation étrangère et de libérer son vaste potentiel. Il a également souligné l’importance pour la communauté internationale de donner la priorité aux investissements dans le développement de l’Afrique et a souligné l’urgence de faire face aux impacts du changement climatique. (Source : AfrikMag)

Gabon : Justice- Arrestation en cascade des pro- Ali Bongo

A côté d’eux, les deux fils du président désormais contesté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG) Mohamed Ali Saliou, l’ex-directeur de cabinet adjoint d’Ali Bongo et son frère Abdoul Océni. En effet, lors de leur arrestation, le CTRI indiquait qu’ils étaient poursuivis pour haute trahison contre les institutions de l’État, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Selon le journal L’Union, « L’enquête se poursuit sur le reste des autres mis en cause ». Le reste des membres de la “Young team” passera devant le juge d’instruction de la cour criminelle spéciale le vendredi 22 septembre 2023. Rappelons que, Noureddin Bongo avait été coordinateur à la présidence, puis conseiller stratégique de son père au parti Pdg, et certains le présentaient comme un successeur potentiel.

Mozambique : Aides au développement- Le Fonds africain de développement fait un don 20 millions de dollars

L’objectif est de financer la mise en œuvre du Programme d'accélération économique et d'appui à la gouvernance du Mozambique. Améliorer l'environnement des affaires au Mozambique et y stimuler les investissements dans l'agriculture intelligente face au changement climatique, c’est ce que veut le Fonds africain de développement, le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad). Son conseil d'administration a approuvé un don de 19,98 millions de dollars dans ce sens. « Ce financement est le premier de deux opérations successives d'appui au budget général pour les exercices 2023 et 2024, d'une valeur d'environ 20 millions de dollars chacune », précise un communiqué reçu à Apa

Guinée : Diplomatie- Le colonel Doumbouya décline les grands axes de sa communication

Le chef d'Etat guinéen a été accueilli par les membres du gouvernement qui l'ont précédé aux Etats-Unis. Aussitôt arrivé, colonel Mamadi Doumbouya a décliné les grands axes de son intervention à la Tribune de l’Onu. Sur sa page Facebook, le chef de la junte guinéenne estime que la 78ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, se tient dans un contexte mondial caractérisé par la persistance des difficultés économiques et des menaces de tous ordres, dont la complexité interpelle les dirigeants du monde.« Porter haut la voix de mon pays, partager avec les dirigeants du monde ma vision pour une Guinée unie et résolument tournée vers le développement seront mes principaux axes de communication », a annoncé le président de la transition guinéenne. Des représentants des Forces vives Guinée envisagent de manifester devant le siège de l'organisation de Nations unies, pour dénoncer selon eux, la violation des droits de l’Homme par la jeune guinéenne. (Source : Apa)

Niger : Coopération militaire- Le parlement burkinabè autorise l’envoi d’un contingent militaire au Niger

Le parlement burkinabè de transition a adopté un projet de loi portant autorisation de l'envoi d'un contingent militaire en République du Niger, rapporte l'agence burkinabè d'information (Aib). Le projet de texte a été voté mardi à Ouagadougou, à l'unanimité des 71 membres de l'Assemblée législative de Transition. La durée de la mission du contingent militaire, est de 3 mois renouvelables, précise la source. Le Niger, le Mali et le Burkina ont le 16 septembre dernier adopté une charte portant création de l'Alliance des États du Sahel, une organisation qui prévoit la coopération militaire entre les signataires. (Source : Aib/Anp)

Rca : Affaires militaires- Une grogne inquiétante au sein de l’armée inquiète

La situation en République centrafricaine est des plus préoccupantes, alors que des milliers de soldats fraîchement formés et incorporés dans l’armée nationale se retrouvent dans une impasse financière, poussant certains d’entre eux à des actes criminels désespérés. C’est une crise qui met en lumière les problèmes profonds auxquels est confrontée l’armée nationale et qui soulève de graves inquiétudes quant à la stabilité du pays. Interrogé à ce sujet, l’État-major des armées confirme les faits et précise que ces 3000 soldats environ seront pris en compte dans le budget de 2024. Cependant, pour le budget de 2023, ils ont été laissés pour compte. (Source : abangui.com)

Sénégal : Macky Sall devant l’Ag de l’Onu- « L’élection présidentielle du 25 février 2024 sera démocratique, libre et transparente »

Le président de la République Macky Sall s'est adressé dans la soirée du mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour cette 78e Assemblée générale de l'ONU, la dernière à laquelle Macky Sall va prendre part en tant que chef de l'État du Sénégal, le ton du discours était aux adieux. Le président de la République a rappelé ainsi dans son discours que l'élection présidentielle du 25 février 2024 qui va élire son successeur sera libre, transparente et démocratique.« Le 25 février 2024, se tiendra l'élection présidentielle, comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Le 2 avril 2024, je passerai le pouvoir à mon successeur après 12 ans à la tête de notre pays. Depuis l'arrivée de Macky Sall en terre américaine, les manifestants scandent quotidiennement des slogans qui lui sont hostiles tout en demandant la libération d'Ousmane Sonko et des détenus politiques. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Onu - La Côte d’Ivoire s’adresse au monde aujourd’hui

Au nom du Chef de l’État, Alassane Ouattara; le vice-Président Tiémoko Meyliet Koné sera, aujourd’hui, à la tribune de l’Organisation des Nations unies pour s’adresser au monde entier. Les questions de paix et de sécurité dans le monde, particulièrement en Afrique de l’Ouest, seront sans doute des points essentiels qu’évoquera le N°2 ivoirien à la tribune des Nations unies.En Afrique de l’Ouest, en effet, ce sont plusieurs pays (certains voisins de la Côte d’Ivoire) qui sont secoués par des coups d’État militaires. Ce qui, assurément, n’est pas du goût des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Cette préoccupation qui menace la paix à l’échelle régionale sera soulevée par Tiémoko Meyliet Koné, dans son allocution aux Nation unies. (Source ; Fratmat.info) (Source : fratmat.info)

Togo : Accès à l’énergie- Plus de 130.000 kits solaires distribués aux ménages à fin juin 2023

Au Togo, 134 431 kits solaires ont été distribués aux ménages sur toute l’étendue du territoire à date du 30 juin 2023 grâce au programme d’électrification rurale Cizo, informent les autorités togolaises. Ces kits permettent aux populations, notamment dans les zones rurales, de couvrir leurs besoins primaires (lumière, charge de téléphone, radio) et aident également dans les activités agricoles notamment dans le drainage de l’eau. La distribution de ces équipements solaires se fait via le système Pay As You Go qui est un modèle de financement qui s’appuie sur les ‘paiements mobiles’ et qui permet de fournir des équipements aux populations contre un paiement étalé dans le temps. Lancé en 2017, CIZO (qui signifie allumer en langue locale « Guin »), est mis en œuvre sur l’ensemble du pays, et devrait faciliter l’accès à l’électricité par la fourniture des kits solaires individuels à coûts abordables à plus de 2 millions de citoyens (soit environ 200.000 foyers) à l’horizon 2025. (Source : alome.com)

Benin : Tensions diplomatiques avec Niamey- Des cargaisons d’aide humanitaire immobilisée à la frontière

« Il m’est revenu que des barrages érigés à l’entrée du Niger, par les éléments des forces de défense et de sécurité de ce pays, continuent d’entraver l’acheminement de cette aide. » a regretté le chef de la diplomatie béninoise. À la demande des Nations Unies, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a sollicité trois pays voisins, à savoir le Bénin, le Togo, et le Nigeria, pour permettre le passage de convois d’aide humanitaire à travers leurs territoires. Le Bénin a répondu favorablement à cet appel le 5 septembre 2023 en ouvrant ses frontières aux convois humanitaires. Cependant, le Niger a choisi une voie différente en refusant catégoriquement l’entrée sur son territoire des camions en provenance du Bénin. Ces camions se trouvent actuellement immobilisés à la frontière, selon le rapport du correspondant de Rfi à Cotonou. Cette décision est motivée par la prétendue autorisation du gouvernement béninois d’installer des militaires et du matériel de guerre sur son territoire, ce qui aurait créé des inquiétudes quant à la possibilité d’une guerre contre le Niger orchestrée par la France et les États membres de la Cédéao. (Source : acotonou.com)