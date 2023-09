Algérie: L'Assemblée générale des Nations unies - Le discours du président de la République était 'fort et percutant'

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) s'est félicitée, mercredi, dans un communiqué, de la teneur du discours prononcé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mardi lors des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) ordinaire de l'ONU à New York, saluant un discours "fort et percutant".

L'APN a précisé avoir suivi avec "un grand intérêt" et "beaucoup de fierté" le discours "fort et percutant" du président de la République avec tout ce qu'il a comporté comme "analyses des contextes internationaux, traduisant l'ampleur des défis auxquels l'humanité est confrontée, du fait des conflits et chocs et des inclinations à l'usage de la force dans le règlement des conflits aggravées dans plusieurs foyers de tension à travers le monde, mettant à l'épreuve les instances et institutions internationales et affaiblissant le Conseil de sécurité dans son rôle de défense des principes pour lesquels a été créée l'ONU".

L'Assemblée a salué l'appel du Président Tebboune à "l'impératif de recouvrer les valeurs, les promouvoir et instaurer la paix dans le monde, en trouvant les moyens à même de réaliser la sécurité mondiale à la faveur d'un monde multipolaire et loin de toute forme d'hégémonie".

Le discours du président de la République "est venu confirmer l'orientation de l'Etat algérien et renforcer sa diplomatie forte, une diplomatie inspirée de la clairvoyance et de la perspicacité adoptées par le Président de la République dans son programme", lit-on dans le communiqué.

"Puisée de notre Glorieuse révolution et de nos valeurs civilisationnelles et humaines", la diplomatie algérienne reflète "la transformation sérieuse dont le pays est témoin dans tous les domaines, menée via un système de développement intégré et des réformes politiques et économiques globales et prometteuses".

Le discours du président de la République "intervient alors que l'Algérie s'apprête à occuper son siège au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, où elle sera le porte-voix des peuples opprimés, des peuples arabes et africains et des pays non alignés".

L'intervention du Président Tebboune "est intervenu au moment où l'Algérie s'emploie à résoudre les crises qui sévissent dans de nombreuses régions, notamment en Afrique et au Moyen-Orient", ajoute la même source.