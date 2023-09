Congo-Brazzaville: Initiative - « Yékola métier tour » veut soutenir les sans-emploi

La Maison JR Technologie, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, a lancé le 19 septembre à Brazzaville l'opération de recrutement des jeunes diplômés sans emploi et ceux ayant aucune qualification professionnelle, dans le but de renforcer leur capacité à l'employabilité et à l'apprentissage des métiers .

Le projet qui est à sa première édition est dirigé par Jude Ngassoula Kamvouatou, initiateur de la Maison JR Technologie. Il consiste à faire un tour complet de la ville de Brazzaville et des autres départements du Congo où les jeunes apprendront tour à tour les métiers inscrits dans le catalogue de l'établissement.

« 1200 apprenants seront formés par arrondissement. Ce sont donc beaucoup de formations que nous organisons au profit des jeunes au sortir desquelles l'Etat les place dans des centres spécialisés », a indiqué Jude Ngassoula Kamvouatou.

Et d'ajouter : « l'idée c'est d'aider les jeunes qui sont oisifs. Aujourd'hui nous connaissons le phénomène Bébés noirs ou kuluna. Au lieu de faire de longues études, ils peuvent apprendre des métiers qualifiants qui les inséreront dans les domaines professionnels. C'est cela notre motivation ».

L'initiative lancée devant plusieurs autorités a eu l'adhésion du maire de l'arrondissement 4 Moungali, Bernard Batantou, qui a salué les objectifs de ce projet destiné à éradiquer le chômage dans les grandes villes du Congo. En guise d'encouragement, le maire a mis à la disposition du projet un espace au sein de la mairie.

« Pendant deux semaines, à compter du mardi 19 septembre jusqu'au 3 octobre 2023, ce sera la période des recrutements. Pour s'inscrire, l'apprenant apportera juste deux rames de papier. Nous avons des formations en conduite, en pâtisserie, en garnissage de fauteuils, menuiserie, des métiers numériques, développement web, montage vidéo et bien d'autres », a précisé M. Ngassoula Kamvouatou.

Ce dernier reste confiant à l'aboutissement de ce projet, car ce n'est pas la première fois qu'il l'initie.

« Nous pensons que cela marchera. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cela. Nous l'avons fait à une petite échelle où nous avons formé plus de 1000 élèves publics et privés en informatique dans la salle multimédias du lycée de la Révolution et de Gampo-Olilou. Nous avons formé les élèves de la 5e à la 3e. Cette fois-ci nous prenons de grandes personnes dont certaines diplômées. Nous pensons qu'elles ont besoin de cela », a-t-il confié.

Le nombre de places étant limité, il demande aux personnes intéressées de ne pas manquer une telle occasion. « Il y a des gens qui voudront bien nous accompagner mais ils n'ont pas la même motivation que nous. S'il y a un partenaire qui veut soutenir cette activité, il peut toujours se rapprocher de nous », a lancé le promoteur du projet Yékola Métier Tour.

JR Technologie fait partie des associations que compte l'Association des artisans de Loutassi, impliquée dans la formation des enfants en conflit avec la loi que préside Ghislaine Cheraline Matondo.

« Si nous avons été associés à ce projet, c'est parce que JR Technologie est au sein de notre association. Il y a quelques semaines, nous avons lancé le projet "Un jeune, un emploi" qui nous amène à Yekola Métier Tour, dans sa première édition.. Ensemble, nous accompagnons les jeunes par les formations mises à leur disposition comme les métiers de garnissage de fauteuils, de menuiserie. Le Haut-commissariat à la Justice restaurative est parmi les partenaires au même titre que le ministère de la Formation qualifiante », a-t-elle affirmé.