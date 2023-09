Congo-Kinshasa: Enseignement général - Un contrat pour la connectivité des écoles

A l'issue des travaux de la 25e session du Conseil national de l'enseignement, le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation et la société de téléphonie mobile MTN-Congo ont signé un contrat de cinq ans renouvelable ayant pour objectif d'assurer, entre autres, la connectivité des établissements scolaires publics et privés sur l'ensemble du territoire national.

« MTN nous offre, à travers ce contrat, l'hébergement du système d'information de gestion de l'éducation, des applications connexes que le ministère est en train de mettre en place ainsi que la connectivité des établissements scolaires publics et privés dans tout le pays », a expliqué le directeur des systèmes d'information et de la communication dudit ministère, Arsène Bouckita avant la signature du contrat par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, et le directeur général de MTN-Congo, Ahyam Moussa.

Connectivité des écoles

La connectivité Internet des écoles publiques et privées, prévue dans le contrat entre le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation et la société de téléphonie mobile MTN, va offrir les possibilités d'améliorer le système éducatif. L'initiative va, en effet, faciliter bon nombre d'opérations : l'accès à des contenus pédagogiques, suivi des notes, des devoirs, de l'absentéisme des élèves, des transferts d'un établissement à un autre...

%

Ainsi, cette connectivité viendra renforcer des initiatives que le ministère a déjà mises en place concernant le numérique en vue de digitaliser l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et l'Alphabétisation. Il s'agit, entre autres, de la plate-forme d'inscription en ligne aux examens d'Etat, opérationnelle depuis le 5 février 2020 ; du système d'information de gestion de l'éducation (Sige) qui vise à renforcer la numérisation du système éducatif en créant une sphère de traçabilité à travers un numéro d'identification unique pour chaque élève.

Le Sige, en effet, n'est pas mis en marge du contrat qui vient d'être signé. L'hébergement de la plate-forme du Sige sur les serveurs virtuels ; un réseau virtuel privé du Sige ; l'intégration du paiement en ligne pour le Sige font partie des prestations à fournir dans le cadre dudit contrat. « En signant ce contrat, vous offrirez aux systèmes d'information du ministère un environnement d'hébergement et d'exploitation des applications de gestion et d'apprentissage profitable à toute la chaîne scolaire », selon Arsène Bouckita.