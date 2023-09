Afrique: -Le président nigérian à la tribune de l'Onu- « Les coups d'État militaires sont une erreur »

Le mercredi 20 Septembre 2023, le président Bola Tinubu a prononcé son discours inaugural lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a souligné la nécessité pour l’Afrique de surmonter les contraintes de l’exploitation étrangère et de libérer son vaste potentiel. Rapporte Afrikmag.

Dans son discours, il a souligné l’impératif pour l’Afrique de surmonter les contraintes de l’exploitation étrangère et de libérer son vaste potentiel tout en réalisant la prospérité de la région grâce aux démocraties démocratiques. Il a également souligné l’importance pour la communauté internationale de donner la priorité aux investissements dans le développement de l’Afrique et a souligné l’urgence de faire face aux impacts du changement climatique. Ajoute Afrikmag.

Selon cette source, son allocution a porté sur cinq points dont nous avons ici des points clés. Le développement de l’Afrique qui selon Tinubu doit être une priorité.

Le président a fait savoir que pour que le thème de cette année ait un impact, les institutions mondiales, les autres nations et les acteurs du secteur privé doivent considérer le développement de l’Afrique comme une priorité, non seulement pour l’Afrique mais aussi pour leurs intérêts.

De l’avis du Chef de l’Etat nigérian, en raison de facteurs internes et externes de longue date, les structures économiques du Nigeria et de l’Afrique ont été déséquilibrées pour entraver le développement, l’expansion industrielle, la création d’emplois et la répartition équitable des richesses.

Il a exprimé sa volonté de s’engager dans des partenariats avec ceux qui partagent une vision selon laquelle le Nigeria et l’Afrique joueraient un rôle plus important dans la communauté mondiale.

« La question n’est pas de savoir si le Nigeria est ouvert aux affaires. La question est de savoir dans quelle mesure le monde est véritablement ouvert à faire des affaires avec le Nigeria et l’Afrique de manière égale et mutuellement avantageuse », a-t- il noté.

En ce qui concerne la démocratie, Il a souligné l’importance d’affirmer la gouvernance démocratique comme le meilleur garant de la volonté souveraine et du bien-être du peuple. « Les coups d’État militaires sont une erreur, tout comme tout arrangement politique civil biaisé qui perpétue l’injustice. La vague qui traverse certaines parties de l’Afrique n’est pas favorable aux coups d’État. Il s’agit d’une demande de solutions à des problèmes éternels », a-t-il dit.

Au cours des trois dernières années, sept coups d’État ont eu lieu en Afrique de l’Ouest et centrale, une région qui a tenté de se débarrasser de sa réputation de « ceinture de coup d’État ».

Concernant le Niger, le président a déclaré que des négociations étaient en cours avec les chefs militaires. Il a déclaré : « En tant que président de la Cédéao, je cherche à contribuer au rétablissement d’une gouvernance démocratique d’une manière qui réponde aux défis politiques et économiques auxquels cette nation est confrontée, y compris les extrémistes violents qui cherchent à fomenter l’instabilité dans notre région. Je tends une main amicale à tous ceux qui soutiennent sincèrement cette mission. »

En outre, il n’a pas oublié la lutte contre les extrémistes violents.

Le président a noté que la région toute entière est engagée dans une bataille prolongée contre les extrémistes violents. Il a dit : « Pourtant, des milliers de personnes risquent les sables chauds du Sahara et les profondeurs froides de la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. Dans le même temps, des mercenaires et des extrémistes, avec leurs armes meurtrières et leurs idéologies viles, envahissent notre région depuis le nord »

Bola Tinubu a également souligné l’engagement des nations africaines à renforcer leurs économies, en veillant à ce que les Africains ne risquent pas leur vie pour balayer les sols et les rues d’autres nations.

« Nous nous consacrerons également à dissoudre les groupes extrémistes sur notre territoire. Pourtant, pour endiguer pleinement cette menace, la communauté internationale doit renforcer son engagement à arrêter le flux d’armes et de personnes violentes vers l’Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré.

Quid de la gestion des ressources ?

Selon le président, de nombreuses régions sont devenues des catacombes de misère et d’exploitation. « La République démocratique du Congo souffre de cela depuis des décennies, malgré la forte présence de l’Onu sur place. L’économie mondiale doit beaucoup à la Rdc mais ne lui donne que très peu », a-t-il affirmé

Il a estimé que le chaos qui frappe les zones riches en ressources ne respecte pas les frontières nationales. Soudan, Mali, Burkina Faso, Rca, la liste s’allonge. Les problèmes frappent également à la porte du Nigeria.

Il a soutenu que « des entités étrangères encouragées par des criminels locaux qui aspirent à devenir de petits chefs de guerre ont enrôlé des milliers de personnes dans l’esclavage pour extraire illégalement de l’or et d’autres ressources. Les milliards de dollars destinés à améliorer la nation alimentent désormais les entreprises violentes. Si rien n’est fait, ils menaceront la paix et mettront la sécurité nationale en grave danger. »

Il a appelé les pays membres à réagir en collaborant avec les pays africains pour dissuader leurs entreprises et leurs citoyens de participer à cette exploitation des ressources du continent du 21e siècle.