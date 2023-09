Madagascar: Changement climatique - Amélioration de la résilience de plus de 1 000 ménages ruraux

Les paysans dans la commune rurale d'Ambohimitombo I, district d'Ambositra dans la région Amoron'i Mania font partie des bénéficiaires du projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar ».

Améliorer la résilience des ménages ruraux les plus vulnérables au changement climatique dans les corridors Ankeniheny-Zahamena et Ambositra-Vondrozo. C'est l'un des objectifs fixés par le projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar », financé par le Fonds Vert pour le Climat, et mis en oeuvre par Conservation International et le BNCC REDD+, sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

Pour ce faire, cet organisme international, oeuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement et de la conservation de la biodiversité, ne ménage pas ses efforts pour former des organisations paysannes vivant aux alentours de ces corridors forestiers afin de les professionnaliser, dans le cadre de ce projet. Ces organisations paysannes ont, entre autres, bénéficié des encadrements techniques leur permettant d'améliorer leurs rendements de productivité agricole tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Agriculture climato-intelligente. A titre d'illustration, l'association féminine Zafimaniry et les communautés locales villageoises du Parc Zafimaniry, résidant dans la commune rurale d'Ambohimitombo I, district d'Ambositra dans la région Amoron'i Mania, ont été formées en matière d'agriculture climato-intelligente pour la filière pomme de terre. Elles ont également bénéficié d'un encadrement technique sur l'aménagement des sols pour la mise en place des courbes de niveau.

%

Des sites de démonstration sont en même temps installés afin que les paysans, membres de ces groupements, qui sont au nombre d'une quarantaine de personnes, puissent mettre en pratique cette nouvelle technique culturale.

A leur tour, ces bénéficiaires deviennent des formateurs au profit de leurs pairs comptant en tout 233 paysans, membres de leurs associations.

Améliorer leurs sources de revenu

En outre, d'autres paysans ont été formés en matière de production de semences de qualité, qui constituent un des éléments clés permettant d'améliorer leurs rendements de productivité agricole. Les techniciens du Conservation International travaillent en étroite collaboration avec les agents de la direction régionale du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à Amoron'i Mania, pour ce faire.

En tout, plus de 1 000 ménages ruraux, répartis dans 11 associations paysannes et communautés locales villageoises, ont bénéficié de ces appuis techniques, fournis dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Paysages durables dans l'Est de Madagascar par Conservation International, et ce, depuis 2019. Ce qui leur a permis d'améliorer leurs sources de revenu tout en étant résilients face aux effets néfastes du changement climatique, a-t-on appris.