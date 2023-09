Madagascar: KFW - Madagascar - Trois accords de dons d'un montant de 45 millions d'euros

Les relations avec les partenaires techniques et financiers se poursuivent avec le régime intérimaire assuré par le gouvernement collégial.

Trois accords de dons, d'un montant total de 45 millions d'euros, ont été signés hier entre le gouvernement malgache et la coopération allemande KFW.

Compétence

Il s'agit en fait d'accords déjà négociés et dont la signature, en vue de la mise en vigueur, relève de la compétence du ministre de l'Economie et des Finances. Les accords ont été d'ailleurs signés entre la ministre, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et le chef de la Coopération Allemande, Konrad Sternisko, ainsi que la cheffe de division de la KFW, Verena Seiler.

Et ce, en présence d'autres membres du gouvernement comme le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Justin Tokely le vice-ministre en charge de l'Élevage, le Dr Raymond. Comme l'a souligné la ministre de l'Economie et des Finances, « cette cérémonie de signature démontre la qualité des relations entre Madagascar et l'Allemagne ». « Les conventions que nous avons signées aujourd'hui sont les preuves que la coopération est intacte », a-t-elle ajouté.

Priorités

En tout cas, les projets financés par ces dons s'inscrivent dans les priorités du gouvernement, notamment dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Le projet pêche côtière durable III, d'un montant de 10 millions euros, soit 48.213.000.000 ariary, contribuera à la gestion durable des ressources naturelles marines dans des zones côtières malgaches, plus exactement dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest, ainsi qu'à l'augmentation des revenus de la population locale. Le second projet, d'un montant de 25 millions d'euros (120.532.500.000 ariary), concerne le programme de Développement communal inclusif et de décentralisation III.

L'objectif étant d'améliorer l'environnement socio-économique de la population à travers l'amélioration des infrastructures communales, le renforcement de capacités des communes dans le domaine de la gouvernance locale et des circuits économiques, ainsi que le renforcement de capacités du Fonds de Développement Local dans les Régions de DIANA, BOENY, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana. Enfin, le troisième projet, d'un montant de 10 millions d'euros (48.213.000.00 ariary), est un accord de don qui financera le « programme Paysage, Agroforesterie et Reboisement I ». Il contribuera à la protection et l'exploitation durable et résiliente au changement climatique des ressources naturelles et à la biodiversité.