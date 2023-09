Madagascar: 5ème semaine Flamenco de Madagascar - Jam session d'Antonio Lizana Trio avec Silo ce soir

L'événement phare, Flamenco de Madagascar, revient en force cette semaine, pour la 5ème fois. Il est destiné à promouvoir le flamenco, l'une des expressions artistiques les plus reconnues au monde et particulièrement de l'Espagne, d'autant plus qu'il est reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Trois événements majeurs marqueront cette 5ème édition, qui, pour rappel, est une initiative du Consulat Espagnol Honoraire à Madagascar. Ainsi, Antonio Lizana Trio, un authentique groupe de flamenco, a été invité à Madagascar pour présenter une fusion unique du flamenco et du jazz. Le trio composé d'Adriano Lozano, de Vincent Thomas et du célèbre Antonio Lizana effectuera, avec notre Silo national, une jam session détonante au Zik de la Teinturerie, ce soir à partir de 20 heures 30.

Ils se feront un plaisir de faire découvrir ou « re-découvrir » le flamenco aux mélomanes locaux. Antonio Lizana est, par ailleurs, l'un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Ce saxophoniste, qui est également auteur-compositeur et chanteur, réinvente la tradition espagnole en mêlant jazz de haute qualité, chant d'accroche et rythmes ibériques.

Mais le trio est également venu à la découverte de la culture locale. C'est d'ailleurs de là qu'est née la séance de musique collective d'improvisation avec Silo, qui aura lieu ce soir, étant donné que ce dernier joue également dans le même registre qu'eux, en tout cas en ce qui concerne le jazz allié à la musique traditionnelle malgache.

%

Ce groupe de flamenco partira également à la rencontre des étudiants d'espagnol des lycées de la capitale et ceux du département d'Etudes Hispaniques de l'Université d'Antananarivo à l'amphithéâtre de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo demain dans la matinée. A part ce « showcase » inédit, le trio répondra aux questions des étudiants, une occasion pour ces derniers de pratiquer la langue espagnole dans une ambiance détendue et conviviale et d'en apprendre un peu plus sur la culture espagnole.

L'événement se clôturera demain soir par un grand concert qui se déroulera à l'IFM. Tous les trois événements seront en entrée libre.