Madagascar: Education nationale - Une application mobile pour tester le niveau de français des enseignants

Les enseignants peuvent désormais évaluer leur niveau de français grâce à l'application mobile APPRENDRE- Ev@lang. Plus de 400 enseignants ont déjà passé ce test.

Innovation. 440 enseignants du primaire et du secondaire expérimentent depuis lundi l'application mobile APPRENDRE- Ev@lang développée par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et France Education International avec le financement de l'Agence française de développement (AFD).

L'objectif de l'application est d'aider les enseignants des pays francophones partenaires à situer leur niveau en langue française. APPRENDRE- Ev@lang permet une évaluation fiable et relativement rapide (30 à 45 minutes). C'est un test numérique adaptatif, c'est-à-dire que le parcours d'évaluation s'adapte en temps réel à la performance de l'utilisateur.

Ainsi, chaque utilisateur se voit proposer des séries de questions qui permettent de déterminer avec précision son niveau de compétence dans chacune des épreuves évaluées. « Ce test d'entraînement évalue la compétence en français sur trois activités langagières, notamment la compréhension orale et écrite ainsi que la grammaire et le lexique. La phase d'expérimentation concerne dix régions mais tous les enseignants du primaire et du secondaire peuvent participer à ce test », selon Miara Lalaina Rajaobelina, responsable régionale, programme APPRENDRE.

Données

Le français est la langue d'enseignement à Madagascar, mais pour le moment, aucune statistique officielle ne révèle encore le niveau de français des enseignants. Selon Jérome Rakotonoely, responsable auprès du ministère de l'Education nationale (MEN), ce test permettra d'obtenir les données nécessaires.

Un livret d'autoformation sera aussi élaboré pour que les enseignants puissent renforcer leurs compétences en langue française et pour qu'ils puissent passer les examens du DELF (Diplôme d'études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi en langue française). Abel Rajaonirina, professeur de physique-chimie au CEG d'Ampangabe, district d'Ambohidratrimo, encourage ses collègues à utiliser cette application mobile. « Pour améliorer son niveau de français, il n'y a pas de meilleur moyen que de faire ce test. D'autant plus que les élèves comprennent mieux lorsque les leçons sont expliquées en français », témoigne-t-il.