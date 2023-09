Burkina Faso: CCI-BF - Le gouvernement approuve la réforme des textes

L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu, le mercredi 20 septembre 2023, sous la présidence du Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubakar Savadogo, assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement.

Au titre du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté un rapport relatif à la modification du décret portant statut de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Cette décision de réformer les textes régissant la CCI-BF vise à mieux orienter ses actions vers la défense, sans exclusive, des intérêts des acteurs du commerce et de l'industrie dans notre pays.

« La réforme consiste à mieux responsabiliser les acteurs vis-à-vis de la CCI-BF en instituant désormais un mécanisme de cotisation pour assurer le fonctionnement des instances consulaires et les activités de tous les membres de cette instance. Elle consiste aussi à recadrer et à rationaliser la gestion des ressources de cette institution, à faciliter et accélérer la réalisation d'un ensemble de grands projets structurants de développement du secteur, à travers une meilleure précision et gestion des pouvoirs et des rôles des hommes et des femmes qui animent la CCI-BF », a expliqué le ministre Serge Gnaniodem Poda.

Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, l'exécutif a adopté un projet de décret portant modalités du recours au ministère en charge de la construction et de l'architecture, pour la construction des ouvrages publics. Selon le ministre Mikaïlou Sidibé, l'adoption de ce décret permettra à son département d'être impliqué de bout en bout dans la chaîne de construction afin de s'assurer que les infrastructures publiques seront réalisées suivant les normes de qualité.

Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil a adopté quatre décrets, dont trois entrant dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi 050 -2019 portant loi d'orientation des sports et des loisirs. Il s'agit du « décret portant mise en place et organisation des structures dirigeantes du sport et des loisirs, du décret portant octroi des subventions aux fédérations dans les différentes disciplines et de celui en lien avec les structures de formation des jeunes sportifs », a soutenu le ministre en charge des sports. Le quatrième décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du Tour du Faso, vise à apporter des innovations à l'édition 2023, selon le ministre Boubakar Savadogo.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso