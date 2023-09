Madagascar: Astina Douglas Wilson - L'homme nouveau pour le renouveau du football malgache

Il est l'un des candidats à l'élection du président de la fédération malgache de football du 14 octobre. Il a comme slogan « briller ensemble à travers le football ».

Sur les cinq candidats qui ont déposé leur candidature pour briguer la présidence de la FMF, Astina Douglas Wilson est considéré comme l'homme nouveau.C'est un natif de Toliara. Il a passé son enfance et ses études primaires et ses années collège à Toliara avant de poursuivre les études supérieures dans la capitale. Il est sortant de l'Ecole nationale d'administration en tant qu'inspecteur des impôts et a suivi des formations et cycles d'expertise à l'ENAM et au sein du CEDS. Côté football, comme tous les gamins, il pratiquait ce sport et accompagnait souvent son père pour voir les matchs du corps enseignant à Toliara au Stade Maître Kira.

Il a aidé plusieurs clubs et associations de football et a décidé d'entrer au sein du club Jeunes Footballeurs du Capricorne de Toliara en tant que conseiller en 2020. Un an plus tard, il a été élu président du club et ce jusqu'à ce jour. Pour la saison 2021-2022, le club a participé à la Proleague avant d'être relégué.

Homme de l'ombre

Douglas aime travailler en toute discrétion. Lors des éliminatoires de la CAN 2019, il a aidé les joueurs des Barea. « J'ai lu la FIFA Forward 3.0 et beaucoup reste à faire pour le football malgache. La base est complètement lésée. C'est surtout lorsque j'ai dirigé le JFC Toliara, avec nos déplacements durant les compétitions, que le déclic est né. Aucune politique de développement n'a été mise en place au sein de la fédération.

%

Le Maroc et le Sénégal récoltent les résultats maintenant car ils ont fait un travail de fond à partir de la base. En 2019 nous avons atteint les quarts de finale de la CAN et c'est tout. En 2015, les Barea ont été sacrés champions et mondialistes et c'est le silence radio.

Le football féminin, je n'en parle pas », a-t-il déclaré. C'est de ces constats qu'il a décidé de se présenter à la présidence de la fédération de football. « Je me prépare depuis 1 an et demi pour cette élection », a-t-il continué. Avec 26 millions d'habitants, Madagascar ne dispose que de peu de joueurs licenciés. « A court terme, c'est la gouvernance qui est à revoir, surtout pour la base, les collectivités déconcentrées, le statut et l'organigramme. On garde ce qui est bien et on améliore ce qui est désuet et ce qui nécessite une mise à jour pour être au standard de l'ère actuelle du digital.

Nous allons essayer de faire respecter les normes et les règles à partir de la mutation des joueurs, gestion des clubs, sections, ligues. Côté infrastructure, il faut mettre en place des centres au niveau régional en plus de celui du Carion. A long-terme, pourquoi pas mettre en place une académie pour la préparation des élites capables de rivaliser avec les grands joueurs du monde », a-t-il déclaré. Douglas veut être le nouvel homme qui pourrait apporter un renouveau et du « sang frais » pour le football malgache.