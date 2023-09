Madagascar: Collectif des administrateurs civils - Pour un accord politique inclusif avant les élections

Débloquer la situation et mettre fin une bonne fois pour toute aux crises politiques cycliques, d'origine électorale. Tels sont les principaux objectifs d'un accord politique inclusif avant les élections que le Collectif des administrateurs propose aux acteurs politiques et à toutes les forces vives.

Pour ce faire, le collectif, dont Maharavo Tolojanahary est le porte-parole, fait appel aux dignitaires du Conseil oecuménique des Églises et aux notables civils et militaires pour engager un processus de médiation. « Les administrateurs civils proposent ainsi de se mettre à disposition pour assurer techniquement la mise en oeuvre concrète de toutes ces propositions », a d'ailleurs indiqué Maharavo Tolojanahary, hier.

En effet, les administrateurs civils craignent un trouble pré ou post-électoral. Une crainte motivée certainement par l'ambiance politique délétère, conjuguée avec les comportements excessifs de certains acteurs politiques et de leurs partisans durant ces dernières semaines. En tout cas, entre le régime et l'opposition, aucun camp ne veut recoller les morceaux.

Les discours provocateurs influent de part et d'autre. Poussant le Collectif des administrateurs civils à prendre en main les choses. Il propose également la recomposition inclusive des institutions à compétences électorales. Ce qui rejoint en une partie les revendications des partis de l'opposition et le Collectif des candidats qui réclament aussi la recomposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante et de la Haute Cour Constitutionnelle.

D'autres points ont été abordés afin d'apporter un climat apaisé avant la tenue des élections. Il s'agit, entre autres, de la refonte des législations électorales en code électoral unifié, tout en comblant les vides et en corrigeant les défaillances pouvant être sources d'anomalies et la finalisation de la qualité ainsi que la validation citoyenne des listes électorales encore source de discussion et de suspicion de fraude, dont les anomalies ont été révélées par l'audit effectué par l'OIF.