Maroc: Le Maroc accorde une attention très particulière à la question du développement de l'hydrogène vert (responsable société Huawei)

Marrakech — Le Maroc accorde une importance très particulière à la question du développement de l'hydrogène vert et les nouvelles sources d'énergie, a souligné à Marrakech, Jad Zhao, General Manager, Huawei Digital Power Mediterranean Countries.

La société Huawei est fière de contribuer à la stratégie du Royaume visant la promotion des applications de l'hydrogène vert et des nouvelles sources d'énergie", a relevé M. Jad Zhao dans une déclaration à la MAP, en marge de la 3ème édition du World Power-to-X Summit" (Marrakech 19-20 septembre).

"Huawei, en tant que l'un des plus importants acteurs dans le domaine des énergies renouvelables, propose des solutions intelligentes Fusion Solar PV+ESS pour les secteurs de l'énergie, que ce soit à l'échelle des services publics, commerciale et industrielle (C&I), ainsi que des scénarios résidentielles, couvrant la génération, la transmission, la distribution, et la consommation", a-t-il expliqué.

Et d'ajouter que ces solutions permettent aux clients de réduire le coût actualisé de l'électricité (LCOE), le coût actualisé du stockage (LCOS) et d'intégrer des technologies de formation de réseau et d'assurer une sécurité active.

"Elles contribuent également à la réduction du LCOE des installations photovoltaïques tout au long de leur durée de vie et à l'amélioration de la performance de la formation de réseau, faisant ainsi de l'énergie photovoltaïque une source d'énergie principale", a-t-il dit.

Le responsable au sein de cette société leader mondial au niveau des solutions des technologies de l'information et de la communication (TIC), n'a pas manqué d'exprimer sa joie de participer au "World Power-to-X Summit", qui a connu la participation d'un parterre de décideurs politiques, de leaders industriels, d'experts en recherche et d'innovateurs mondiaux.

A rappeler que plusieurs conventions relatives au domaine de l'hydrogène vert ont été signées en marge de la troisième édition du "World Power-to-X Summit".

Ces conventions visent la promotion de l'innovation et la consolidation de la formation autour de l'hydrogène vert en faveur du développement durable, ainsi que la mise en place des mesures adéquates en vue de réussir la transition énergétique au Maroc.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et l'égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, cette nouvelle édition du World Power-to-X Summit a été organisée par l'IRESEN, le Cluster GreenH2 et l'Université Mohammed VI Polytechnique, en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim Oued Noun et Industrie du Maroc Magazine.

Ce rendez-vous incontournable des acteurs de l'énergie renouvelable pour la production de l'hydrogène vert et ses applications est une plateforme de premier plan pour catalyser un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de l'hydrogène vert ainsi que de ses applications.